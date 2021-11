«Senza Piano casa niente Superbonus e aziende in crisi» 

L’Ance prova a far luce sull’incertezza attorno al Piano Casa, la Legge regionale 1/2021 impugnata dal Governo e sulla quale ora pende il giudizio della Corte costituzionale (seconda udienza il 23 novembre). Lo fa rendendo pubblico un parere ''pro veritate'' richiesto a uno studio legale di Roma indicato dal costituzionalista Sabino Cassese, cui si era rivolta in prima battuta l’associazione dei costruttori. Non solo, in una conferenza stampa tenuta a Sassari a Villa Mimosa con l’assessore regionale Quirico Sanna, ha ribadito il sostegno allo strumento legislativo regionale, propedeutico alla nuova legge urbanistica. «È una legge di semplificazione - ha dichiarato il presidente regionale di Ance Pierpaolo Tilocca - che favorisce e si spera favorirà la possibilità dei sardi di rivalutare il patrimonio immobiliare». Anche per quanto riguarda la riqualificazione energetica, condizione necessaria per poter accedere al bonus del 110%.

Le due norme

Per Tilocca senza la Legge 1/2021 sarebbe stato impossibile per le imprese poter dare risposte alle tantissime richieste per l’avvio dei lavori su edifici da ristrutturare con il bonus. «Fino a quando non è stato emanato il Piano casa - ha sottolineato - noi eravamo costretti a dire no ai cittadini che volevano migliorare il proprio patrimonio immobiliare. Questo a causa della mancanza di certificabilità della piena rispondenza edilizio urbanistica dell’immobile. È stato reso possibile grazie all’articolo 21, sull’accertamento di conformità, che ci permette di utilizzare il 110% anche negli edifici dove risultavano piccole difformità. In pratica, il 90% degli immobili. E ricordo - ha concluso - che uno strumento di questo tipo (l’accertamento di conformità) esiste anche in regioni come l’Emilia Romagna o la Toscana».

L’attesa

L'incertezza attorno all’intero settore, che rivede la luce dopo uno dei periodi più neri con lo stop dei cantieri e la perdita di migliaia di posti di lavoro, è legata all’attesa del pronunciamento dei giudici sul conflitto in materia di tutela paesaggistica ambientale (che per il Governo non è di competenza della Regione). «Confido che la Corte ragioni in punta di diritto e applicando le norme - ha detto l’assessore Quirico Sanna – Riteniamo che la sentenza relativa all’udienza del 19 ottobre possa essere chiarificatrice sul fatto che la Sardegna ha competenza paesaggistica. Lo dice il nostro Statuto e lo dicono atti compiuti in passato - ha ribadito – se la sentenza sarà positiva daremo il via all’iter della legge urbanistica».