«Senza medici è uno sfascio» 

Se lo si dovesse classificare in gergo medico, sarebbe senza dubbio un codice rosso. Il Pronto Soccorso è in piena emergenza: i timori delle scorse settimane si sono palesati in tutta la loro gravità ed ora il ricorso ad altre strutture del territorio non è più procrastinabile. «Lunedì sarà riaperto il reparto Covid all’ospedale di Ghilarza - assicura il direttore della Asl Angelo Maria Serusi - abbiamo già organizzato l’organico». Al Delogu, nell’attuale reparto di Medicina, saranno allestiti quindici posti letto, destinati ai casi a bassa intensità, che dovrebbero garantire un po’ di respiro al Dipartimento emergenza urgenza del San Martino. Ma la situazione nel nosocomio oristanese preoccupa.

In emergenza

Il quadro è precipitato negli ultimi giorni con l’impennata dei contagi in città (il bollettino ieri segnava 34 nuovi contagi e 47 guarigioni). Martedì notte il Pronto soccorso è rimasto completamente paralizzato per alcune ore: la presenza di 9 pazienti, risultati positivi, ha nuovamente mandato in tilt il sistema sanitario cittadino. Con i posti dell’Osservazione breve già al completo (la cosiddetta zona grigia o sporca), si è resa necessaria dapprima la temporanea sistemazione di casi Covid nella sala poltrone e in quella codici bianchi, poi anche nella zona riservata ai codici rossi. Percorsi saltati e addio area pulita. Uno sforzo immenso per il medico e l’infermiere di turno, chiamati a dividersi tra pazienti positivi e altre urgenze. Disagi e lunghe attese, come nel caso del paziente traumatizzato, trasportato al San Martino in seguito ad una caduta da un’altezza di cinque metri. L’uomo, scivolato dal tetto mentre tentava di sistemare l’antenna, ha dovuto aspettare a lungo prima di essere visitato. È la fotografia di un reparto in costante affanno, che al primo sovraccarico rischia il collasso, come già accaduto un anno fa, quando si arrivò alla chiusura.

La paura

La preoccupazione cresce e la riapertura del reparto Covid a Ghilarza non basta a rasserenare gli animi del Comitato per il diritto alla salute. «Con quale organico opererà? - si domanda la portavoce Maria Carmela Marras - sappiamo bene che la coperta è sempre troppo corta, non vorremmo che a risentirne fossero altri servizi, il pronto soccorso di Oristano in questo modo non può andare avanti».