«Senza matrimoni rischiamo di morire» 

Da quattordici mesi la filiera dei matrimoni è bloccata dal Covid. A Guspini, dove nel corso degli anni si sono affermate diverse aziende legate al mondo delle nozze, la situazione preoccupa gli imprenditori che in alcuni casi hanno paura di non riuscire a sopravvivere. Lo sa bene Federica Fadda che ha iniziato la carriera nel suo negozio di bomboniere e complementi d’arredo e ha poi incrementato l’attività curando l’allestimento dei ricevimenti come wedding designer. «È necessario ricominciare a lavorare subito. Ormai abbiamo perso i matrimoni di maggio e quelli di metà giugno. Spero ci lascino lavorare in estate e autunno». L’imprenditrice non fa mistero della situazione e spiega: «Se finora sono riuscita a resistere è solo perché vendo anche complementi d’arredo».

Grandi marche

Tra i negozi di abiti e accessori da sposa più noti nel Medio Campidano, c’è l’atelier Isola Sposa di Mary Cau: «Se non ripartiremo a giugno, non so come faremo. A quel punto la soluzione sarà chiudere. Non facciamo matrimoni da più di un anno e ci troviamo ad avere in negozio i vestiti della collezione del 2020 e 2021, gli ultimi sono già arrivati ma nessuna sposa ha potuto provarli o tanto meno acquistarli. L’incertezza per le spose è la peggior nemica e nessuna penserebbe di acquistare un vestito o delle scarpe se non sa quando si sposerà». Secondo Cau il settore è doppiamente penalizzato. «Come possiamo resistere e rimanere aperti se le collezioni stanno andando avanti e corriamo il rischio di ripartire con vestiti considerati vecchi. In questo momento non sono in grado di acquistare la collezione 2022 ma se non lo faccio potrei perdere l’esclusività di alcune firme che mi hanno dato la possibilità di lavorare con molte province della Sardegna». La situazione pesa anche ai pasticceri. «Sto lavorando con la piccola pasticceria e con qualche torta per comunioni, cresime e compleanni ma l’anno scorso da maggio a settembre ho venduto circa 20 torte per matrimoni. Quest’anno ne avrò solo due a settembre», racconta Thomas Massa.

Meno offerte

Anche nelle chiese la differenza si fa sentire. «Gli scorsi anni con una media di 15 matrimoni ricevevo offerte che mi consentivano di aiutare molte persone in difficoltà. Quest’anno ne avrò solo uno», si rammarica don Nico Massa della parrocchia di San Nicolò. La richiesta è unanime: «Vogliamo sapere per tempo quello che si farà e quando – aggiunge Federica Fadda –, uno degli elementi per la riuscita di un matrimonio è la programmazione». Cau dal suo canto sottolinea: «Non possiamo sopravvivere con gli aiuti dello Stato, vogliamo tornare a lavorare il prima possibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA