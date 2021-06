«Senza mascherina ma più attenti» 

Il dibattito si apre ai piedi della statua di Carlo Felice, dove un gruppetto di amici scambia due chiacchiere e condivide una confezione di ghiaccioli. «L’economia deve andare avanti, è giusto non usarla, se non nei momenti topici», sentenzia Paolo Fanni. «Prematuro, con tutto ciò che si sente, pur avendo fatto il vaccino, non mi sento comunque sicura». Nel primo giorno con l’Italia colorata di bianco e con la fine dell’obbligo della mascherina all’aperto, tra le strade di Cagliari i più esultano, gli altri invocano prudenza.

Verso la normalità

Il cammino è sicuramente ancora lungo, ma rivedere i volti più o meno sorridenti dei passanti fa uno strano effetto ed è anche emozionante. «Finalmente, non se ne poteva più di andare in giro mascherati, era difficile anche distinguere i parenti con questa dannata mascherina», commenta Roberta Cogoni, che con il suo Jack russel sfida l’afa di metà pomeriggio e la salita di via Manno. Marco Todde è già in cima, insieme al monopattino: «È un’altra piccola conquista». Così ha deciso di festeggiare, «oggi cena in ristorante, con i miei amici». E c’è anche chi ha pensato di segnare la giornata sul calendario: «Un evento storico», dice raggiante Valentina Tolu intenta a fare shopping. E probabilmente dopo quindici mesi di convivenza forzata con i dispositivi di protezione non ha neanche tutti i torti.

Saggezza e paura

I più giovani approfittano del nuovo pezzetto di libertà ottenuto, i più anziani no. Anzi, invocano il senso di responsabilità e lanciano un appello generalizzato. Come Giuseppe Deplano, classe 1933 e origini seuesi: «Meglio usarla, perché il Covid c’è ancora. Dobbiamo portare la mascherina per il nostro bene, hanno avuto troppa fretta ad abolirne l’obbligo». Pietro Moro, nato a Gadoni, ha due anni in meno ma la stessa opinione: «Io me la metto ugualmente, ogni giorno. Perché è meglio non scherzare con la salute. C’è troppa gente scalmanata in giro, io voglio vivere e mi tengo la mascherina». Lo ripete più volte e con tono perentorio, nel frattempo, seduto al tavolino di un bar all’inizio di via Garibaldi osserva i passanti e bacchetta chi ha preso alla lettera la nuova disposizione del Governo. Non è il caso di Riccardo Bizzozero, 17 anni: «È un gradissimo passo avanti, una ripartenza in questo post Covid. È bello che le leggi si siano un po’ adeguate alle persone, ci stiamo avvicinando alla normalità ma la battaglia non è sicuramente ancora vinta. È necessario fare ancora attenzione». Eccolo il senso di responsabilità dei più giovani, quelli additati a tratti come untori, irresponsabili e via dicendo. A sfatare i pregiudizi generalizzati ci prova anche Taslima Dorotea Salim, diciottenne in attesa della seconda dose di vaccino: «Ritengo sia una decisione prematura, anche se capisco che soprattutto chi è avanti con gli anni faccia fatica a respirare con la mascherina. Specialmente con questo caldo. Da una parte c’è la stanchezza che mi porta a essere felice, dall’altra la paura che si possa tornare indietro». Allora lei preferisce scegliere la via della cautela.

Il test

Gli appelli alla prudenza sono tanti, ma basta appostarsi al semaforo del Largo per accorgersi che in realtà sono in pochi a mettere in pratica la linea della cautela. Così, allo scattare del verde, su ventidue pedoni in fase di attraversamento soltanto due indossano i dispositivi di protezione. Ed è grosso modo la media che si mantiene costante per tutta la serata trascorsa a testare lo stato d’animo dei cagliaritani davanti all’ennesima novità di questo anno e mezzo indimenticabile. Dove la voglia di normalità è forte, ma l’esperienza della scorsa estate non si dimentica, così suor Chiara, 72 anni, invoca il buon senso: «Chi non la usa fa male, perché non è detto che sia tutto finito».

L’obiettivo

Certo, la speranza che sia solo l’inizio delle risalita è forte e condivisa, alimentata dai dati dei contagi che regalano un po’ di sollievo all’Italia per la prima volta tutta dello stesso colore. Bianca. Bianca come la divisa che indosseranno gli Azzurri per la sfida contro il Belgio di venerdì. Allora c’è chi esulta due volte: «L’Italia è capace di grandi cose, lo sta dimostrando sul campo di calcio e risollevandosi poco per volta da questo terribile incubo», osserva Paolo Corda, seduto con amici nei tavolini sotto i portici di via Roma. «Vinceremo, in entrambi i casi». E sembra così sicuro che non resta che credergli.

