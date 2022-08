«Senza lavoro potrei fare altre fesserie» 

«Così mi costringono a fare nuovamente fesserie». Omar Sanna lo dice con l’amarezza di chi spera di essersi lasciato alle spalle un passato burrascoso: due giorni fa è stato sanzionato dalla Polizia Locale per aver aperto una paninoteca senza autorizzazione a occupare il suolo pubblico. Cinquemila euro di verbale e ha dovuto smontare il gazebo. Fino a due mesi fa era in carcere: «Ho scontato e pagato per i miei errori. Ho chiesto una concessione per riaprire la mia paninoteca ambulante ma mi è stato risposto di no. Ho cercato un lavoro ma non c’è nulla. Non avevo alternative, così ho deciso di aprire comunque la mia attività offrendo un servizio al mio quartiere, Mulinu Becciu, in una zona dove c’è poco e niente. Cosa ho ottenuto? Un blitz della Municipale e una sanzione da cinquemila euro».

La necessità

Sanna, 40 anni, sa di essere dalla parte del torto: senza autorizzazione non si può occupare un terreno pubblico. «Prima di compiere questo passo», spiega, «ho provato altre strade. Mi sono rivolto ai servizi sociali, ho cercato un’occupazione, ho chiesto un aiuto per poter lavorare, anche ottenendo regolare concessione. Niente di niente. Ho trovato tutte le porte chiuse». Per chi in passato ha avuto guai con la giustizia, varcando anche l’ingresso del carcere di Uta, trovare un’alternativa illegale potrebbe essere facile: «Ho promesso ai miei figli che non li avrei più lasciati. Ora però mi trovato davanti a un’altra difficoltà: devo portare il cibo a casa. E senza lavoro è impossibile».

Il blitz

In poche settimane di apertura la paninoteca era diventata un punto di incontro per molte persone di Mulinu Becciu. «Ho anche sistemato il terreno abbandonato, pulendolo da erbacce e sterpaglie», spiega Sanna. «Soprattutto la sera c’era un discreto movimento. E gli abitanti della zona erano contenti». Poi lunedì l’arrivo della Municipale: «Sono arrivate diverse pattuglie. Sembrava una mega operazione. Tutto per un furgone paninoteca, alcuni gazebo, tavolini e sedie», prosegue il quarantenne. Gli agenti della Polizia Locale hanno accertato l’assenza di concessione del suolo pubblico. Hanno invitato Sanna a rimuovere tutto e spostare anche il furgone. Lasciando anche un verbale molto pesante: 5.000 euro. Ieri le pattuglie sono arrivate un’altra volta per completare l’operazione: «Ho spostato il furgone in un’altra zona. Ora spero che mi lascino tranquillo».