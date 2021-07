Senza Internet per venti centesimi 

Clienti Tim da undici anni, prima per il telefono fisso e poi per l’Adsl. E poi per 20 centesimi di insoluto l’azienda stacca Internet facendo andare l’impresa a trazione ridotta. É quanto accaduto a un imprenditore di Lanusei, Simone Arzu, 40 anni, che da una piccola bottega artigiana messa in piedi dal padre Carmine, ha ampliato l’attività dedicandosi a serramenti e lavori in alluminio e acciaio, fino a far nascere la Alfa srl. Oltre alla parte amministrativa che necessita della rete Internet, anche alcuni macchinari dell'azienda sono collegati in rete. Anzi, erano collegati.

Blocco

Martedì pomeriggio Simone Arzu si è accorto che la rete Internet non funzionava, ha pensato al solito problema temporaneo, come talvolta accade, risolvibile con un semplice riavvio del modem. Il giorno seguente, rientrato in azienda, il problema persisteva per cui ha chiamato il servizio clienti. Dalla chiamata è risultato che la disattivazione del servizio era dovuto a un insoluto, per un importo di 20 centesimi. Probabilmente un errore di digitazione durante il pagamento del canone. Però prima di vedersi staccata la linea, l’imprenditore non ha ricevuto nessun avviso, nessuna chiamata. Nonostante abbia inviato copia del bonifico, come richiesto, a testimonianza del pagamento, nel pomeriggio di ieri la linea non era stata ancora riattivata. L’imprenditore riconosce di aver fatto un errore. «Sicuramente è stato digitato male l’importo durante il pagamento, mancavano 20 centesimi e il sistema ha riconosciuto l’insoluto. Siamo senza internet da ieri per 20 centesimi. Abbiamo macchinari collegati e poi tutta la parte amministrativa è legata ad internet. La connettività è una delle priorità della zona industriale, serve una connessione stabile e affidabile, una risorsa per tutte le attività e per chi fosse interessato a investire a Lanusei. Qui la rete è troppo scadente e sottodimensionata rispetto alle esigenze. É la pecca principale della zona».

Manca fibra

La necessità di dare una connessione di qualità a cittadini e imprese è vista come una priorità dall’amministrazione, che annuncia sviluppi. «Ieri abbiamo fatto diversi sopralluoghi con i tecnici per verificare l’imminente inizio dei lavori su alcuni cantieri. Cercheremo di dare un’ulteriore accelerazione alla sua realizzazione». Tim, interpellata sulla questione, ha detto che la linea potrebbe essere riattivata oggi stesso.

