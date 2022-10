«Senza il ponte siamo isolati» 

Che il ponte fosse pericoloso lo avevano denunciato gli stessi residenti della lottizzazione di Sant’Anastasia dalle parti di via Biora. «Le condizioni del sovrappasso sulla statale 554 sono critiche, il parapetto rischia di crollare da un momento all’altro e pezzi di ruggine piombano sulla strada». Però la decisione di mettere i sigilli al ponte pedonale per motivi di sicurezza, in attesa dei lavori di sistemazione (che dovrebbero cominciare a breve), non è piaciuta. Questo perché, «al provvedimento non sono seguite soluzioni. Hanno chiuso l’attraversamento e noi siamo isolati, costretti ad attraversare la statale 554 tra le auto che sfrecciano a tutta velocità, anche solo per andare a comprare il pane».

Lo scenario

La situazione si trascina da tempo. I due ponti pedonali si trovavano in condizioni critiche già da anni. Poi col tempo le cose sono peggiorate fino all’ordinanza di chiusura dei giorni scorsi.

«Noi non abbiamo mai chiesto di chiudere il ponte che era comunque l’unico modo per attraversare la strada», dice Luciana Filippini, 74 anni, residente in via Biora, «così non hanno risolto il problema ma ci hanno isolato sempre di più».

Le richieste