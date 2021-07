«Senza il gas non c’è futuro» 

«Per la continuità energetica dell’area industriale di Portovesme è indispensabile il gas»: su questo punto sono tutte d’accordo, le parti convocate dalla viceministra Alessandra Todde nel primo tavolo sul Sulcis che si è svolto ieri pomeriggio, in videoconferenza.

L’incontro

In agenda i temi caldi della transizione energetica, con lo stop al carbone che incombe sul futuro delle fabbriche di Portovesme. Se tutti gli stakeholders al tavolo ministeriale sono stati concordi sulla necessità del gas, restano da definire i dettagli dell’arrivo del metano nel Sulcis: Snam sta curando l’aspetto progettuale e a giorni scade il bando per l’appalto del Fsru. Il 30, inoltre, sarà votata la fiducia al Dl Semplificazioni a cui poi dovrebbe seguire il tanto atteso Dpcm Sardegna. Il primo incontro è servito per chiarire le posizioni dei soggetti interessati, dai Comuni, alla Regione, alle aziende insediate nel polo industriale, Autorità di Sistema, Consorzio Industriale provinciale, Enel e Snam.

Per trovare una sintesi però sarà necessario un altro incontro. «Ritengo estremamente importante - ha detto la viceministra Alessandra Todde - rispettare i tempi e gli impegni che tutte le parti hanno assunto in questi mesi perché non possiamo permetterci di mettere in discussione un contesto che ha visto una lunga mediazione tra le parti e che non può subire ulteriori prolungamenti dannosi. Il Mise farà la sua parte, continuando a interloquire con tutti gli attori e riconvocando il tavolo in tempi brevi. Il 30 luglio si voterà la fiducia sul Dl Semplificazioni, successivamente potremmo discutere tutti gli aspetti necessari».

Il futuro

Al tavolo erano presenti anche le organizzazioni sindacali, che hanno sottolineato quanto il gas sia indispensabile per rilanciare le attività produttive del polo industriale e garantire maggiore competitività alle aziende. Anche Enel ha partecipato al tavolo, sottolineando che la nuova linea annunciata nei giorni scorsi dai vertici aziendali, la scelta di non convertire a gas la centrale di Portovesme, non mette in nessun modo a rischio la sicurezza della rete sarda. Tra i sindaci presenti, il primo cittadino di Portoscuso Giorgio Alimonda ha riproposto una posizione di salvaguardia delle attività industriali, ribadendo però la netta contrarietà dell’amministrazione comunale all’ipotesi della gasiera ormeggiata in porto.

RIPRODUZIONE RISERVATA