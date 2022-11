«Senza dragaggio niente gasiera» 

Un’opera essenziale ma ancora incompiuta: la banchina est non ha mai potuto accogliere navi mercantili, né potrà accogliere la gasiera, per la scarsa profondità del fondale. Il dragaggio mai fatto nel porto industriale di Portovesme, è stato ieri al centro del dibattito organizzato dalla Fiom Cgil a Portoscuso. Un tema più che mai attuale visto che al dragaggio si intreccia l’altro tema caldo, il rigassificatore, che dovrebbe essere ormeggiato a Portovesme. Per oggi è prevista l’udienza al Consiglio di Stato sul giudizio promosso dalla Regione (a cui si è aggiunto il Comune di Portoscuso) contro la sentenza del Tar del Lazio che aveva rigettato il ricorso.

L'incontro

Alla tavola rotonda promossa dalla Fiom c’era anche il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori, che ha ribadito la sua contrarietà al rigassificatore in porto. «Sono possibili alternative a quella ubicazione - ha detto - ricordiamo che il porto non è solo di Portoscuso, ha una valenza strategica per lo sviluppo di tutto il territorio». Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di Sistema, ha ribadito che la titolarità al dragaggio è in capo all’ente che presiede. «Visto che l’appalto fatto dal Consorzio non ha avuto l’esito sperato, procederemo noi - ha detto - se nella banchina est dovesse arrivare il rigassificatore, in due anni si farebbe il dragaggio perché l’opera rientrerebbe tra quelle con procedure e tempistiche particolari». Delle traversie dell’escavo mancato ha parlato Massimo Melis, presidente del Consorzio Industriale provinciale. «L’approvazione della Via è di dicembre 2018 - ha detto - tutte le fasi successive dell’appalto con la Vittadello (la società che aveva vinto la gara) sono partite da gennaio 2019. Dopo i test e le analisi preventive, la società ha comunicato che per raggiungere i risultati previsti, i costi avrebbero avuto un incremento di 6 milioni di euro rispetto all’appalto iniziale». Tutto si è risolto con la rinuncia da parte della stessa società. A Portoscuso ieri è intervenuto anche Pierpaolo Manca, docente universitario esperto in bonifiche che, a proposito di escavo, ha spiegato la differenza tra soil washing e trattamento per le sabbie da asportare, circa un milione di metri cubi.

Le richieste

Il sindacato ha chiesto un rilancio dell’infrastruttura porto. «Per quanto ci riguarda non esistono contrapposizioni tra vecchie e nuove attività, qualunque cosa si decida per il porto - dice il segretario della Cgil del Sulcis, Franco Bardi - è essenziale che venga fatto il dragaggio, in tempi ragionevoli. Questa infrastruttura non può più attendere». Delle criticità legate alla mancanza del metano ha parlato Marco Santoru, direttore di Confindustria Sardegna. «Non vorremmo che le perplessità sul gas, facessero spostare la Fsru verso altri porti più disponibili». Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom, ha sottolineato l’importanza del porto: «Non possiamo aspettare oltre - ha detto - deve essere funzionale ed efficiente per il rilancio dell’area industriale e del territorio». La chiusura della tavola rotonda è di Gianni Venturi, della Fiom nazionale. «Il rilancio del porto è strettamente legato al rilancio dell’industria - ha detto Venturi - l’infrastruttura è fondamentale per non arrendersi alla desertificazione industriale».

