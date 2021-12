Senza dose ancora 171mila sardi 

Era la notte di Santo Stefano di un anno fa, quando all’aeroporto militare di Elmas sono arrivate le prime 180 dosi Pfizer, il giorno successivo al Brotzu – con l’iniezione a un infettivologo e a un’infermiera – è cominciata la grande campagna vaccinale contro il Covid. Sembra trascorso un secolo, all’inizio le fiale arrivavano col contagocce e la macchina dell’immunizzazione stentava a ingranare la giusta marcia, tutti ci chiedevamo se il nostro turno sarebbe arrivato in tempi rapidi, così da ricominciare a vivere (quasi) normalmente. Molte cose sono accadute in tema di vaccini, certo è che da allora a oggi nell’Isola ne sono stati somministrati quasi 3 milioni, e con una copertura del 79,2% siamo tra le prime sette regioni per popolazione che ha completato il ciclo vaccinale (la media nazionale è del 78%). Nella fascia 12-19 anni, tocchiamo il record, con il 79,11% della platea (contro il 72,36% in Italia). Per contro, ben 171.358 sardi al netto dei guariti (escludendo i bambini, con i quali si è appena cominciato) devono ancora ricevere la prima dose e nelle età centrali la percentuale di no vax è più alta della media italiana.

I risultati

«Stiamo portando avanti la più imponente campagna di vaccinazione che la Sardegna abbia mai conosciuto, sia per i numeri, sia per l’organizzazione e le forze in campo», dice il presidente della Regione Christian Solinas. «In un anno abbiamo segnato risultati importanti. In rapporto all'andamento della curva pandemica il numero delle ospedalizzazioni e soprattutto dei casi più gravi resta contenuto e questo grazie alla copertura vaccinale. Tuttavia il Covid rappresenta ancora una minaccia a causa della diffusione delle nuove varianti e la battaglia non è ancora vinta».

I numeri

Dopo dodici mesi, sono 2.956.000 le dosi fatte nell'Isola (il 67% Pfizer, il 20% Moderna, il 12% AstraZeneca e l’1% Johnson&Johnson). Il picco più alto di somministrazioni è stato raggiunto il 22 maggio con 24.752 inoculazioni in un giorno, mentre per le terze dosi (partite a fine settembre di quest'anno), il dato più elevato è del 10 dicembre con 14.682 vaccinazioni per un totale di 413mila dosi somministrate. Dal 16 dicembre la campagna ha aperto anche ai 5-11enni: sono state somministrate 4.000 dosi pediatriche.