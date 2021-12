Senza Ceppitelli è tutta un’altra difesa 

Lento nelle chiusure e nelle uscite, Godin è stato travolto con i compagni dalle sfuriate interiste. Ben 24 le conclusioni totali dei nerazzurri, di queste addirittura 15 nello specchio della porta. Nelle ultime quattro gare, quelle in cui il Faraone è rimasto fuori, la difesa aveva retto certamente meglio. A Reggio, contro il Sassuolo (linea a quattro, con la coppia Ceppitelli-Carboni), 20 conclusioni dei neroverdi, ma solo 4 nello specchio della porta. Con la Salernitana, la prima uscita del terzetto Caceres-Ceppitelli-Carboni aveva lasciato 8 tiri ai campani, solo 2 nello specchio. E anche a Verona, contro una squadra votata all'assalto, i tiri subiti erano sì stati 15, ma di questi solo 6 erano arrivati dalle parti di Radunovic, capace di tenere la porta inviolata per la prima e fin qui unica volta in stagione. Infine, col Toro, 8 tiri, ma solo 3 nello specchio. Quattro partite e quattro gol al passivo, quanti ne sono arrivati nei 90 minuti di San Siro.

Quella di San Siro è stata una disfatta, resa meno pesante, si fa per dire, solo dalle prodezze di Cragno in versione “uno contro tutti”. Godin, rispolverato all'ultimo momento, ha mostrato di essere in evidente ritardo di condizione. Ma non solo. Infatti Mazzarri ha da tempo puntato su Ceppitelli e il tecnico, alla vigilia, aveva spiegato la rinascita della difesa: «Siamo più coraggiosi. Andiamo più avanti, la squadra è più compatta e dietro si scopre meno». Una serie di meccanismi che hanno girato alla perfezione grazie alla regia di Ceppitelli, bravo nel guidare il reparto, tenendo la linea difensiva alta. Movimenti che Godin, già con Di Francesco e Semplici, aveva dimostrato di patire, schiacciando la squadra all'indietro. Contro l'Inter, la difesa sarebbe stata quella delle ultime uscite, se l'attacco influenzale non avesse tradito Ceppitelli, dopo la rifinitura di domenica mattina. Cambio di programma e risultati disastrosi.

Il Cagliari torna da Milano col punteggio più pesante di questa stagione. Quattro reti al passivo, come sempre a San Siro con il Milan, però senza neanche la soddisfazione effimera del gol della bandiera, come contro i rossoneri. Serata nera per la difesa, che è di nuovo la terza peggiore del torneo, con 34 reti al passivo, alla media precisa di 2 a partita. Proprio quella retroguardia che era stata il segreto della miniserie positiva delle ultime quattro giornate, guidata dal ritrovato Luca Ceppitelli. L'attacco influenzale che lo ha messo ko a poche ore dalla sfida con i nerazzurri ha aperto le porte al ritorno di Diego Godin. Ma il Faraone è stato travolto, senza colpo ferire, nell'ennesima serata da incubo dei rossoblù.

Il Cagliari torna da Milano col punteggio più pesante di questa stagione. Quattro reti al passivo, come sempre a San Siro con il Milan, però senza neanche la soddisfazione effimera del gol della bandiera, come contro i rossoneri. Serata nera per la difesa, che è di nuovo la terza peggiore del torneo, con 34 reti al passivo, alla media precisa di 2 a partita. Proprio quella retroguardia che era stata il segreto della miniserie positiva delle ultime quattro giornate, guidata dal ritrovato Luca Ceppitelli. L'attacco influenzale che lo ha messo ko a poche ore dalla sfida con i nerazzurri ha aperto le porte al ritorno di Diego Godin. Ma il Faraone è stato travolto, senza colpo ferire, nell'ennesima serata da incubo dei rossoblù.

L’elastico

Quella di San Siro è stata una disfatta, resa meno pesante, si fa per dire, solo dalle prodezze di Cragno in versione “uno contro tutti”. Godin, rispolverato all'ultimo momento, ha mostrato di essere in evidente ritardo di condizione. Ma non solo. Infatti Mazzarri ha da tempo puntato su Ceppitelli e il tecnico, alla vigilia, aveva spiegato la rinascita della difesa: «Siamo più coraggiosi. Andiamo più avanti, la squadra è più compatta e dietro si scopre meno». Una serie di meccanismi che hanno girato alla perfezione grazie alla regia di Ceppitelli, bravo nel guidare il reparto, tenendo la linea difensiva alta. Movimenti che Godin, già con Di Francesco e Semplici, aveva dimostrato di patire, schiacciando la squadra all'indietro. Contro l'Inter, la difesa sarebbe stata quella delle ultime uscite, se l'attacco influenzale non avesse tradito Ceppitelli, dopo la rifinitura di domenica mattina. Cambio di programma e risultati disastrosi.

Numeri impietosi

Lento nelle chiusure e nelle uscite, Godin è stato travolto con i compagni dalle sfuriate interiste. Ben 24 le conclusioni totali dei nerazzurri, di queste addirittura 15 nello specchio della porta. Nelle ultime quattro gare, quelle in cui il Faraone è rimasto fuori, la difesa aveva retto certamente meglio. A Reggio, contro il Sassuolo (linea a quattro, con la coppia Ceppitelli-Carboni), 20 conclusioni dei neroverdi, ma solo 4 nello specchio della porta. Con la Salernitana, la prima uscita del terzetto Caceres-Ceppitelli-Carboni aveva lasciato 8 tiri ai campani, solo 2 nello specchio. E anche a Verona, contro una squadra votata all'assalto, i tiri subiti erano sì stati 15, ma di questi solo 6 erano arrivati dalle parti di Radunovic, capace di tenere la porta inviolata per la prima e fin qui unica volta in stagione. Infine, col Toro, 8 tiri, ma solo 3 nello specchio. Quattro partite e quattro gol al passivo, quanti ne sono arrivati nei 90 minuti di San Siro.

Gerarchie

Ieri Ceppitelli, al rientro dall’aeroporto di Linate, è rimasto a riposo. L’allenatore Mazzarri, però, lo aspetta per la gara della vita, sabato con l'Udinese. Ritorno nelle retrovie in vista, invece, per Godin. Che potrebbe essere utilizzato ancora in Coppa Italia, domani sera contro il Cittadella. Ma che il Cagliari spera, nel mercato di gennaio, di poter salutare dopo il tira e molla dell'estate e una situazione ormai da separati in casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata