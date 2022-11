«Senza casa per errori giudiziari» 

Per comprendere la storia bisogna fare un passo indietro. «Nel 2019 l’impresa del padre di Gulia è stata dichiarata fallita a seguito di un’istanza anonima, nonostante non avesse debiti se non fisiologici», spiega Massimiliano Chiuchiolo, legale della famiglia. Il capannone, per il quale era in corso dal 2008 un mutuo regolarmente pagato, è stato battuto all’asta. Nel frattempo, però, la banca ha esteso l’esecuzione anche alla casa della moglie del signor Salis in quanto fideiussore del finanziamento.

La battaglia più importante credeva di averla iniziata tre anni fa quando, a soli 28 anni, le venne diagnosticato un tumore al seno. Una battaglia contro quel terribile male e contro l’ignoranza di chi la insultava perché non aveva più i capelli a causa dei cicli di chemio.

Oggi invece, a 31 anni e con una nuova vita in grembo, Giulia Salis lotta contro un nemico ancora più grande, la burocrazia. Tra poco più di due mesi dovrà liberare la casa di famiglia, pignorata e venduta all’asta lo scorso maggio «per un’impressionante serie di errori giudiziari», precisa la donna.

«Come è iniziata»

Per comprendere la storia bisogna fare un passo indietro. «Nel 2019 l’impresa del padre di Gulia è stata dichiarata fallita a seguito di un’istanza anonima, nonostante non avesse debiti se non fisiologici», spiega Massimiliano Chiuchiolo, legale della famiglia. Il capannone, per il quale era in corso dal 2008 un mutuo regolarmente pagato, è stato battuto all’asta. Nel frattempo, però, la banca ha esteso l’esecuzione anche alla casa della moglie del signor Salis in quanto fideiussore del finanziamento.

La protesta

«Una procedura del tutto illegittima - protesta Giulia - dal momento che i miei genitori sono separati dal 2011, ben prima che il procedimento avesse inizio, e che nessuna ipoteca gravava sull’abitazione assegnata a me e mia mamma». Dopo quattro tentativi di vendita andati deserti e alla luce di un cospicuo ribasso, la casa è stata aggiudicata prima dell’estate. «A nulla sono valsi i vari tentativi di risanare la situazione attraverso la procedura del saldo e stralcio - aggiunge - ogni volta che arrivavamo ad un passo dalla fine, il credito veniva ceduto ad un altro istituto».

La data cerchiata in rosso sul calendario è il 21 gennaio, appena venti giorni prima del giorno in cui la giovane donna, malata oncologica in maternità a rischio, diventerà mamma per la prima volta.L’avvocato ha presentato formale opposizione, ma è stata rigettata e l’inter va avanti. «Attualmente sono stati eseguiti due accessi dal custode giudiziario, finalizzati a liberare l’immobile», spiega Chiuchiolo. Due mesi di tempo, poi lo sfratto, ma le irregolarità secondo la protagonista di questa complicata vicenda sono numerose.

Presunte irregolarità

«Non ci è stato notificato un atto di trasferimento, l’avvenuta vendita della nostra casa ci è stata comunicata attraverso un messaggio su WhatsApp - denuncia Giulia - Ma la cosa più grave è che nel sito collegato all’asta è stato omesso un dettaglio fondamentale: l’immobile ha una perizia del consulente tecnico d’ufficio in cui si specifica che la vendita riguarda solo la nuda proprietà». Da qualche giorno la giovane ha attivato una raccolta fondi sulla piattaforma gofund.me. «Purtroppo non possiamo accendere nessun mutuo, per questo chiediamo un aiuto - è l’appello di Giulia Salis - Il nostro obiettivo è riuscire riacquistare la nostra casa e nel caso non riuscissimo, almeno di trovare una sistemazione alternativa. Ma soprattutto vogliamo denunciare pubblicamente questa ingiustizia». ( )

