«Senza casa, dormo in auto» 

La donna attualmente vive con un sussidio di 700 euro al mese con il quale non riesce a farsi stipulare un nuovo contratto d’affitto privato e nonostante la sua età, ancora relativamente giovane, le sue condizioni di salute non le permettono di lavorare. Ha in carico un figlio di 18 anni che attualmente è stato ospite in casa di amici per potersi preparare all’esame di maturità senza troppo stress: «Non so dove cercare casa ma una soluzione ci dev’essere. A Cortoghiana, dove è parcheggiata la mia auto-dormitorio è pieno di case di Area chiuse e disabitate, possibile non si possa far nulla? Mio figlio ha 18 anni, vorrei per lui una casa e un futuro. In questi mesi le ho provate tutte ma non ho ottenuto risposte».

Marcella Demontis, 57 anni di Carbonia, ha resistito finchè ha potuto prima di raccontare le sue disavventure. Ha dovuto abbandonare la casa dove viveva in affitto per le condizioni precarie della stessa, e dopo aver passato un periodo ospite da una conoscente, ha intrapreso una faticosa esistenza in strada: «Dalla casa di Carbonia dove pagavo 350 euro al mese sono dovuta andare via perché era fatiscente e invivibile per via di blatte impossibili da debellare e umidità – racconta in lacrime – per un periodo ho trovato sistemazione da una conoscente a Cortoghiana, ma ora la casa le serve e sono in strada. Così la notte la passo in macchina». Attualmente il suo letto sono i sedili dell’automobile, anche se ogni tanto riesce a trovare ospitalità da qualche amica. La donna si è più volte recata in Comune per parlare con gli uffici: «Da un mese chiedo che mi aiutino. Ho parlato con gli addetti ai Servizi sociali ma sembra che nessuno possa aiutarmi. Ho fatto la domanda della casa popolare ma purtroppo il mio punteggio è basso e davanti a me ci sono decine e decine di famiglie. Sono alla disperazione, non so più dove sbattere la testa».

Da quando rimasta senza casa è costretta, da giorni, a dormire in un’automobile a Cortoghiana. Ha una grande dignità ma ora non ce la fa più e lancia un appello disperato: «Qualcuno mi aiuti a trovare una sistemazione dignitosa».

Il dramma

La situazione

Il Comune

In Municipio si starebbero attivando per individuare una soluzione che consenta alla famiglia di trovare una sistemazione: «Abbiamo ricevuto la signora Demontis e stiamo cercando una soluzione al suo problema – afferma Roberto Gibillini, assessore ai Servizi Sociali – Come assessorato stiamo monitorando decine di casi al limite ma non si può restare impassibili davanti ad una persona che dorme in macchina e per questo ci stiamo attivando per darle una mano. Purtroppo non abbiamo la possibilità di assegnare direttamente un alloggio perché si tratterebbe di scavalcare le regole d’assegnazione». Solo nei giorni scorsi il sindaco Pietro Morittu aveva scritto una lettera ad Area per fare presente la necessità non più rinviabile di provvedere, con l’adozione di misure idonee, a fronteggiare il disagio abitativo che interessa Carbonia: «Siamo vicini a tutte le situazioni di profondo di disagio presenti in città, ci siamo attivati con Area chiedendo che l’ente si doti di strumenti che possano snellire le pratiche».

