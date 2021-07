Senza casa 4 anni dopo l’incendio 

Quattro anni fa un palazzo di via Vittorio Emanuele, all’ingresso di Alghero, veniva avvolto dalla fiamme e 149 persone perdevano la propria casa. «Dal 2017 al 2021 è ancora tutto identico», spiega Mirko Calisai, uno degli sfortunati inquilini. «Quattro anni che si va avanti con rinvii di sei mesi in sei mesi, e ancora si aspettano le perizie», spiega riferendosi ai tempi lunghi della giustizia.

«L’udienza di giugno ha portato l’ennesimo rinvio al 30 novembre. Nel frattempo – ricorda - qua c'è chi paga mutuo e affitto, senza poter progettare un futuro. Non puoi fare rate perché sei già oltre il limite, o cambiarti la macchina che cade a pezzi».

Rogo al supermarket

L’incendio era scoppiato nel supermercato al piano terra. Una cinquantina di famiglie avevano dovuto abbandonare le loro case, dichiarate ormai inagibili. Otto gli indagati per incendio colposo, mentre corre parallelo anche il procedimento in sede civile con il rimpallo di responsabilità tra le assicurazioni. L’altro ieri in Consiglio comunale Christian Mulas, presidente della commissione Ambiente, ha proposto l’abbattimento di quello stabile annerito. «Il Comune potrebbe individuare e concedere un’area per la realizzazione di un nuovo palazzo», ha detto Mulas, «anche perché le famiglie non si sentono sicure a rientrare in un edificio che ha raggiunto i 1200 gradi centigradi».

I condomini

Marco Marchesi, portavoce dei condomini, è in attesa dell’esito delle perizie che verranno depositate a fine estate. «Si tratta di aspettare e dopo tanti anni l’attesa è diventata pesante. Ci sentiamo abbandonati. L’ideale sarebbe certamente un abbattimento per una ricostruzione in loco». Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, fa sapere che da parte dell’Amministrazione c’è la massima disponibilità nei confronti degli inquilini che da quattro anni si ritrovano in difficoltà, «Siamo vicini al condominio, – assicura il primo cittadino – non possiamo certamente entrare nel merito del procedimento giudiziario, ma sulla base delle norme urbanistiche vigenti faremo tutto quello che è in nostro potere per agevolare le famiglie».

