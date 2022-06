Senza bancomat anziani più soli 

Marco Grecu, dello Spi Cgil. «Il problema nell’ultimo periodo sta assumendo dimensioni preoccupanti. Presto con i colleghi di Cisl e Uil chiederemo un incontro con i vertici degli istituti di credito. Sono pochi gli anziani che riescono a gestire il proprio conto corrente da casa, via internet». Il problema per il rappresentate dei pensionati è principalmente uno. «Per chi ha più di 70 anni la scarsa conoscenza informatica è una difficoltà. Il Comune dovrebbe intervenire con corsi per favorire la conoscenza di internet».

«Is Mirrionis, Sant’Avendrace, Quartiere del Sole e la parte interna di San Michele, ormai non si contano più le lamentele di chi non avendo facilità di movimento ha necessità del contante», afferma Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale. «La desertificazione delle banche è drammaticamente diffusa anche nel nostro capoluogo. Si stanno perdendo di vista i veri capisaldi delle nostre città, fatte di persone e servizi. L'eliminazione delle casse continue da parte delle succursali bancarie sta provocando diversi danni ai cittadini. Un processo intollerabile per gli utenti costretti a lunghi tragitti per il prelievo di contanti». Tocco, «che non esclude di chiedere un incontro con i vertici degli istituti di credito», annuncia battaglia.

Il Covid ha dato la mazzata finale, o un scusa ulteriore. Anche in città gli istituti di credito, nell’ottica della fantomatica “razionalizzazione”, stanno chiudendo le agenzie e i bancomat, invitando i clienti a utilizzare l’home banking. Interi quartieri sono privi degli sportelli Atm dove prelevare somme in contanti, un problema che riguarda soprattutto gli anziani che hanno poca familiarità con il denaro elettronico e le operazioni su internet.

La mappa del disagio

Il pressing dei pensionati

In riserva

Sergio Mura rappresenta i bancari della Cisl. «La decisione di chiedere gli sportelli bancomat fa parte di un progetto preciso. Ad accelerare il processo – continua il sindacalista – l’abitudine acquisita durante le restrizioni imposte dalla pandemia che ha costretto le persone a non venire in banca e a utilizzare il computer a casa. Gli istituti di credito hanno preso al volo la più grande occasione per chiudere agenzie e sportelli bancomat». Lasciando anziani e chi ha difficoltà di movimento abbandonati. In molti hanno dirottare il conto corrente alle Poste creando un incremento di clienti e code agli sportelli.

L’assistenza

A dare una mano d’aiuto a chi ha difficoltà a recarsi agli sportelli bancomat per prelevare contanti un servizio dedicato fornito dal Comune. «Gli anziani che assistiamo vengono accompagnati agli sportelli automatici dalla cooperativa che si è aggiudicata l’appalto», afferma Viviana Lantini, assessore ai Servizi sociali. «Siamo a loro disposizione anche per altre esigenze come visite mediche e altri adempimenti burocratici».

