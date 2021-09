«Senza bagno, è un incubo» 

Nell’era dello smart working, del digitale e della banda ultra larga, da sei giorni quattro famiglie, poco meno di venti persone, residenti in una palazzina di proprietà di Area, al civico 17 di via Cavalier Zuddas, nel quartiere di Biscollai, sono ostaggio di una fogna intasata. Nessuno di loro può andare in bagno. Un incubo, tra i peggiori per chi vive in città. A nulla finora sono servite le pec inviate ad Area dall’amministratore condominale dello stabile.

Lunedì, dopo quattro giorni, è dovuta intervenire anche la polizia e qualcosa forse si è sbloccato. È arrivata una promessa, entro oggi l’azienda regionale per l’edilizia abitativa dovrebbe intervenire. I residenti, che da giovedì non possono usufruire dei servizi igienici, sono disperati e annunciano: «Se non riparano il guasto oggi andiamo a fare denuncia dalla polizia. Finora ci siamo arrangiati, cos’altro possiamo fare?».

Al centralino della sede di Area a Nuoro riferiscono che non c’è un responsabile e bisogna contattare il dirigente facente funzioni nella sede regionale. Ma al numero di telefono fornito dalla gentilissima operatrice non risponde nessuno.

Gli inquilini

La telefonata di aiuto è chiara. «Siamo sommersi dai liquami - racconta una donna - nessuno vuol riparare le nostre fogne». Nel cortile del palazzo a pochi passi dal centro commerciale di Biscollai, una Madonnina veglia sull’ingresso, ma nemmeno lei questa volta è riuscita nel miracolo.

Una signora affacciata dal balcone dello stabile scende da casa per raccontare la disavventura che va avanti da giorni. «Come abbiamo fatto finora? Secondo lei? Fortunatamente in cucina abbiamo le acque bianche. Quindi utilizziamo i secchi per far pipì e poi scarichiamo tutto con la varechina. Per il resto non ci rimangono che dei fogli di carta. Da giovedì andiamo avanti così, le pare normale?». Poco prima un altro inquilino rincasando racconta: «C’è chi ha la fortuna di potersi arrangiare, ma ogni volta che bisogna andare in bagno si corre a casa di qualche parente». La speranza è sempre quella di non rimanere bloccati in auto nel traffico.

Richieste inutili

Tutto è iniziato giovedì, quando dagli scarichi dei sanitari dell’appartamento al primo piano hanno iniziato a trasbordare acque nere. «Era alta così», racconta la donna facendo un segno a metà della caviglia.

In casa la puzza resta

La pensionata con il marito che meno di un anno fa ha ricevuto due by-pass dopo cinque infarti racconta: «Dobbiamo ringraziare gli altri inquilini se ora non siamo sommersi. Abbiamo subito avvisato l’amministratore che ha inviato due pec». La coppia, vista l’inerzia di Area, ha provato a risolvere da sè: «Abbiamo chiamato l’autospurgo privato. Centocinquanta euro ogni intervento». La ditta è intervenuta due volte, giovedì e poi venerdì.

«Quando siamo riusciti a parlare con un geometra di Area - aggiungono - ci è stato detto che dovevamo aspettare perché non c’erano imprese disponibili».

L’aiuto della Polizia

«Eravamo disperati, non sapevamo più che fare. Area non interveniva e abbiamo chiamato le forze dell’ordine, è arrivata la polizia ha preso i documenti - racconta l’anziana coppia - e subito la situazione si è mossa. Ci hanno promesso che sarebbe venuto un muratore e forse domani (oggi per chi legge ndr) avrebbero iniziato i lavori. Sapevano già nel 2016 che c’è un problema in quella colonna fognaria. Anche in quel caso avevamo dovuto chiamare l’autospurgo privato pagandolo di tasca, e ci disse già da allora che c’era una rottura nella colonna della fogna, ma nessuno è mai intervenuto».

