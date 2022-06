«Senza alimentazione mio padre  rischia di morire»  

«Mio padre è da nove giorni senza alimentazione e rischia di morire, qualcuno ci aiuti». Questa la drammatica richiesta d’aiuto che Roberto Basciu, un cittadino di Carbonia, ha lanciato sui social dopo essersi visto negare la fornitura di alimentazione parenterale per suo padre novantenne, recentemente dimesso a seguito di un delicato intervento chirurgico.

L’odissea

Ha lottato contro la burocrazia per diversi giorni, sballottato da un ufficio all’altro, senza tuttavia venire a capo della questione, ossia senza capire chi debba fornire le costosissime sacche per l’alimentazione parenterale che sono state prescritte all’anziano padre a seguito di un intervento chirurgico. Stanco dei continui rimpalli di responsabilità e in assenza di una data certa per poter ritirare la fornitura medica, Basciu ha affidato il suo sfogo a un post sui social network per chiedere pubblicamente aiuto: «È ormai da 9 giorni che mio padre non si può alimentare – racconta Roberto Basciu, figlio di Dino Basciu – Ogni giorno e più debole e noi ci sentiamo impotenti. Purtroppo non si può nutrire normalmente e abbiamo terminato le sacche di “cibo” che costituiscono la sua unica alimentazione. Sfortunatamente chi dovrebbe fornircele non ne dispone e non è in grado di dirci quando saranno disponibili». Le costosissime sacche, una confezione da 4 pezzi da 1500 millilitri costa circa 360 euro (non rimborsabili), non sono disponibili nella farmacia territoriale che avrebbe dovuto consegnare alla famiglia Basciu tutto il necessario per le cure domiciliari: «All’atto delle dimissioni a seguito dell’intervento chirurgico, il reparto ci ha fornito 3 sacche alimentari che bastano solo per 3 giorni, hanno una durata di sole 24 ore ciascuna, ma quando ci siamo rivolti all’ufficio Adi (assistenza domiciliare integrata) non ci hanno saputo dare spiegazioni in merito alla mancanza di disponibilità».

Disperazione

Roberto si è quindi messo in contatto col proprio medico di famiglia che, a seguito di consulti col reparto che ha operato il novantenne, ha prescritto l’idratazione forzata tramite infusione di flebo in attesa delle sacche alimentari: «Attivata la procedura Adi abbiamo scoperto che le sacche non erano disponibili in giacenza e quindi non era possibile rispettare il piano terapeutico - spiega Gianluca Casu, medico curante – a quando si apprende il bando per l’acquisto sarebbe scaduto a marzo e da allora non si sarebbe provveduto a rinnovare il contratto per il rifornimento». Attualmente quindi, nel distretto sanitario di Carbonia Iglesias, parrebbe impossibile reperire questa tipologia di sacche. Un problema che potrebbe non essere riferito al solo caso emerso in quanto da marzo ad oggi la farmacia territoriale avrebbe utilizzato le giacenze ma non sarebbe stato redatto un nuovo bando: «Non ero a conoscenza del fatto e mi stupisce che siano state prescritte sacche per l’alimentazione parenterale che non risultano disponibili – dice il direttore sanitario Giuseppe Pes al telefono – ci impegneremo immediatamente per capire cosa stia succedendo, interfacciandoci anche col servizio Adi e la farmacia territoriale». A seguito dell’immediato interessamento del direttore Pes, ieri la famiglia Basciu è stata invitata a recarsi presso il reparto di chirurgia del Sirai, dove, nel giro di poche ore, ha ricevuto una sacca di alimentazione: «È una soluzione tampone che ci da una piccola speranza ma durerà solo per 24 ore – aggiunge Roberto Basciu – lunedì speriamo di ricevere buone notizie e che finalmente si possa risolvere il problema».