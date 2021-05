«Senso unico ma senza posteggi» 

«La strada sarà solo a senso unico e priva di parcheggi: gli stalli vanno cancellati e la segnaletica verticale rimossa». L’Anas, a distanza di un mese dalla nota inviata al Comune di Arbus per intimare «il ripristino del doppio senso di circolazione lungo la statale 126 che taglia il paese in due parti», fa marcia indietro e legittima l’ordinanza della Polizia municipale del 2012 sull’istituzione del senso unico, ma impone il divieto di sosta. «Non finisce qui - incalza il vicesindaco Paolo Salis – 250 parcheggi non si cancellano con un colpo di spugna». Protesta anche la consigliera del gruppo autonomo, Emanuela Paschino: «Frutto di un atto di arroganza dell’amministrazione».

La circolazione

Un altro capitolo di storia locale che pone al centro della contestazione l’eterna lotta sul senso unico in una strada lunga, con tre denominazioni: Repubblica, Libertà e Costituzione. L’ultima pagina risale al 24 aprile, quando l’Anas, proprietaria del percorso, ha inviato al Comune un ultimatum: «Sette giorni di tempo per ripristinare il doppio senso di marcia, in caso contrario provvederemo noi ad effettuare le attività, nonché all’addebito dei costi sostenuti«. Una doccia fredda per il neo sindaco, Andrea Concas che, di fronte al rischio di un traffico caotico e di pericolo per l’incolumità pubblica che potrebbe derivare dalla modifica della viabilità, ha chiesto subito l’intervento del Prefetto di Cagliari. «La preoccupazione – ricorda Concas - nasce dal fatto che la strada, densamente popolata, con diverse attività commerciali, soprattutto nel periodo estivo diventa la strada del mare, per via dei turisti diretti sulla Costa Verde e a Fluminimaggiore».

Gli incidenti

L’attenzione sulla problematica da parte del vice prefetto, Marina Notarrigo, non si è fatta attendere. Prima di una valutazione sul da farsi, vuole vederci chiaro sugli incidenti accaduti nel tragitto sia durante il senso unico sia col doppio senso, al fine di valutare “la relazione ai possibili benefici derivanti dalla modifica alla circolazione”. L’indagine del Comune purtroppo non ha prodotto i risultati attesi. «I faldoni - ricorda Salis - che raccolgono i verbali sugli incidenti dal 2012 al 2021 in Municipio non si trovano. Stiamo pensando di denunciare la scomparsa. Dalle testimonianze dei vigili urbani emerge che col doppio senso il traffico era caotico, con frequenti incidenti, alcuni anche con feriti, come la volta di un pullman che ha buttato giù il pezzo di un balcone, finito addosso ad un pedone». Confermata anche la richiesta di un incontro all’Anas per la questione parcheggi.

La protesta

La convinzione da parte di tutti, compresi i commercianti, che la cancellazione degli stalli possa essere una misura definitiva, è destinata a finire sui banchi del Consiglio comunale. «Tre vie - sbotta la Paschino - le più importanti del paese destinate a svuotarsi per far posto solo agli automobilisti di passaggio, per il resto un percorso pedonale. Non sarebbe successo se gli amministrato dal 2012 si fossero preoccupati di concludere l’iter per il senso unico, autorizzato solo per sei mesi».

3

Nomi

della strada principale che attraversa il paese: Repubblica, Libertà e Costituzione

2

Lettere

inviate dall’Anas al Comune nel giro di un mese