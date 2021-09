Senegalese aggredito a colpi di spranga 

«Mi ha detto “Negro di m..., vai via da Villacidro. Anzi, ti mando via dall’Italia”. Poi ha preso una spranga di ferro e mi ha colpito alla testa». Aliou Sall, senegalese 50enne residente da undici anni a Villacidro, sposato e padre di due figli è ancora sotto choc. Nei giorni scorsi è stato vittima di un’aggressione razzista da parte di un uomo che ora è ricercato dai carabinieri.

Il racconto

«Diceva che mi avrebbe ammazzato», racconta al telefono mentre ripete quanto ha dichiarato due giorni fa ai militari di via Nazionale che hanno messo a verbale la denuncia per il pestaggio avvenuto nell’area di sosta del centro commerciale Sant’Ignazio. «Lavoro come ambulante nel parcheggio. Ho la partita Iva, sia chiaro. Pago le tasse e ho tutti i documenti in regola», si affretta a specificare. «La settimana scorsa è arrivato all’autolavaggio automatico che c’è nel parcheggio un uomo, un italiano, in difficoltà. Lo conoscevo perché qualche giorno prima mi aveva insultato sull’autobus e aveva voluto vedere lo scontrino della spesa per essere certo che l’avessi pagata». Sall si ferma un attimo, poi riprende il filo dei ricordi: «All’autolavaggio gli ho chiesto se avesse bisogno di aiuto e alla sua risposta positiva mi sono avvicinato e l’ho aiutato con i gettoni, poi sono ritornato al mio lavoro. Finito il lavaggio l’uomo si è accorto che si era rotto un tergicristallo, è venuto da me e mi ha dato la colpa». Aliou Sall, che tutti chiamano Demba, racconta di avere spiegato all’uomo che avrebbe dovuto rivolgersi al titolare dell’autolavaggio automatico. «Dopo due giorni è tornato ma non era più a bordo della sua 500 grigia, è arrivato con un furgoncino giallo e verde. Mi ha chiesto dove fosse il proprietario e io ho risposto dicendo che non lo sapevo. Era la verità. L’uomo, che incontro spesso a Villacidro, si è arrabbiato. Non ho dato peso alla cosa e ho continuato a lavorare. Poi mi ha chiesto di avvicinarmi perché voleva mostrarmi una cosa». Il commerciante non poteva immaginare quello che stava per succedere. «Quando mi sono accostato, ha cominciato a urlarmi contro, ha preso una spranga di ferro e mi ha colpito alla testa».

A testa bassa

Aliou Sall assicura di avere imparato col tempo quale sia l’atteggiamento da tenere in queste occasioni: «Non ho reagito, gli ho solo tolto la spranga dalle mani buttandola a terra ma lui ne ha presa un’altra». La scena non è passata inosservata e alcune persone hanno chiamato i numeri d’emergenza, sul posto sono arrivati i carabinieri di Villacidro e il personale del 118 che ha trasportato il cinquantenne all’ospedale di San Gavino. «Per tutto il tempo mi ha chiamato “negro di m...” e continuava a dirmi che mi avrebbe mandato via da Villacidro e dall’Italia, mi sono sentito umiliato. Ho avuto molta paura quando ha detto che mi avrebbe ammazzato e che aveva un coltello». Sall, che ha cinquant’anni ed è padre di due bambine che vivono in Senegal con la moglie, è stato portato al pronto soccorso dove i dottori lo hanno medicato e gli hanno assegnato venti giorni di prognosi. «È la prima volta che mi succede una cosa del genere a Villacidro, normalmente quando qualcuno dice qualcosa per offendermi abbasso la testa e questo basta a non andare oltre».