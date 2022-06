Sempre meno aborti,  in Sardegna è boom delle cliniche private 

In particolare in Sardegna il tasso di abortività (numero di interruzioni volontarie di gravidanza su 1000 donne tra 15 e 49 anni) è di 4,4 contro una media nazionale di 5,4, mentre il rapporto di abortività (numero di interruzioni volontarie di gravidanza per 1000 nati vivi) è di 169,6 contro una media nazionale di 165,9, ma qui incide il tasso di fecondità che è nettamente il più basso d’Italia (25,7 contro 32,8 del resto del Paese).

L’ultima fotografia scattata dal ministero della Salute nella relazione presentata al Parlamento a inizio giugno, riferita ai numeri del 2020, ha fatto registrare infatti i numeri più bassi dal 1982. Complessivamente in Italia le Ivg sono state infatti 66.413, il 9,3% in meno rispetto al 2019, un dato lontanissimo da quello record del 1983 quando furono 243.801. Situazione identica in Sardegna dove gli aborti sono stati 1.393 (l’anno prima furono 1.588) a fronte di 8.215 bambini nati vivi. Rispetto al resto del Paese, l’Isola ha inoltre una percentuale tra le più basse di obiettori di coscienza (eccetto che per gli anestesisti), mentre è tra le prime per il ricorso alla sanità privata: una donna sarda su cinque decide infatti di abortire in strutture non pubbliche.

Mentre negli Usa già otto Stati hanno vietato l’aborto e altri dodici si preparano a farlo, in Italia continuano a diminuire le interruzioni volontarie di gravidanza (Ivg), consentite dalla legge 194 del 1978 entro i primi 90 giorni di gestazione (dopo si può solo per ragioni terapeutiche).

Aborti in costante calo

I dati sardi

Quanto alle percentuali di obiettori di coscienza i dati disponibili risalgono sempre al 2020: nell’Isola non praticano l’interruzione di gravidanza il 55,6% dei ginecologi (nel resto d’Italia siamo al 64,6%), il 49,7% degli anestesisti (44,6% il dato nazionale) e il 35,7% del personale non medico (qui la media nazionale è al 36,2%). Con un dato da tenere d’occhio: le donne sarde si rivolgono con molta più frequenza alle strutture private convenzionate, ben il 17,9% contro una media nazionale di appena il 4,8%.

L’analisi

«In realtà i numeri sugli obiettori anche in Sardegna sono decisamente peggiori, nel Nord dell’isola ad esempio è quasi impossibile abortire». Laura Di Napoli, imprenditrice cagliaritana, 42 anni e madre di due figli, responsabile regionale dell’associazione Luca Coscioni, cita un caso tra i tanti. «Mi sono occupata di aiutare una ragazza di Sassari con difficoltà economica che non trovava una struttura pubblica in cui praticare l’Ivg, alla fine sono riuscita a portarla a Cagliari dove comunque non va poi tanto meglio: basti pensare che al Policlinico si effettuano Ivg solo il lunedì. Per questa ragione in tante si rivolgono alle strutture private ma purtroppo non tutte possono permetterselo».

Obiettori per convenienza

Con un dato paradossale. «I non obiettori sono talmente pochi che spesso alcuni di loro decidono di dichiararsi tali perché altrimenti vengono destinati solo alle Ivg – spiega Di Napoli -. Per ovviare a questo la struttura pubblica dovrebbe avere un certo numero di non obiettori e nel momento in cui questi decidono di diventare tali, che è un loro sacrosanto diritto, far scattare il licenziamento per giusta causa».

Di Napoli mette poi il dito sulla piaga: lo stigma sociale che ancora resiste anche in Sardegna. «L’alternativa all’aborto è l’obbligo di portare a termine la gravidanza e questo si traduce nell’indisponibilità di scelta sul proprio corpo che equivale alla schiavitù. Nessuna donna vorrebbe uccidere l’embrione che ha in grembo, sono scelte durissime che solo chi le ha vissute può capire, spesso però queste ragazze si trovano in strutture dove chiunque le giudica e le maltratta».



