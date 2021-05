Semplici: vietato perdere 

«Quale errore non dobbiamo commettere? Perdere». Leonardo Semplici fiuta l'aria della partita che può valere una stagione. Non usa espressioni come “gara della vita”, ma non può nascondere l'importanza dei 90 minuti del “Vigorito”, per il suo Cagliari come per il Benevento. «Per loro potrebbe essere un'ultima spiaggia, ma anche noi andremo in campo per fare una grande prestazione, con attenzione e umiltà».

Match point

Dieci punti nelle ultime quattro gare, una classifica ribaltata e che ha visto proprio il Benevento passare dal +8 al -1 nei confronti dei rossoblù. «Per loro una situazione che sembrava impossibile», spiega Semplici. «È successo grazie a una nostra rimonta. Loro sono in difficoltà, ma restano una buona squadra, individualmente e collettivamente, che può essere molto pericolosa sulle palle inattive. Sarà una partita difficile, che vogliamo affrontare consapevoli delle nostre qualità e per ottenere un risultato positivo». A quattro giornate dalla fine, non ci si può permettere un passo falso: «Le ultime nostre partite sono state tutte da dentro o fuori. Sarà così anche stavolta e la interpreteremo come abbiamo fatto nelle gare precedenti». Anche per questo il tecnico non vuol fare calcoli: «Guai gestire. Dobbiamo mettere in campo le nostre qualità. Un punto sarebbe importante o forse no, anche perché abbiamo ancora tutto da perdere».

Torna Joao

Inutile provare a trovare qualche suggerimento sull'undici iniziale. «Non ho dubbi, ma lo vedrete in campo», è la risposta che somiglia a un muro di gomma. A partire dalla linea difensiva: «A Napoli siamo partiti a quattro per la prima volta, ma altre volte lo abbiamo fatto a gara in corso. Valuteremo, nei 90' ci può stare un cambio tattico e questa squadra può giocare a tre come a quattro. Dobbiamo essere pronti a tutto». Uniche certezze, i rientri di Joao Pedro e Marin: «Joao giocherà di sicuro. Ha riposato un turno perché era sempre sceso in campo e perché era diffidato. Dove? Lo vedrete. Ma vogliamo metterlo nelle condizioni di esprimere al massimo le sue qualità. Come Marin, un rientro importante per un giocatore cresciuto tanto>. Semplici mette l'elmetto: «Avremo le loro stesse motivazioni, siamo pronti per una battaglia o per giocarcela sotto l'aspetto tecnico. Di certo, dovremo fare una grande prestazione se vogliamo fare risultato, con lo stesso spirito che a Napoli ci ha dato la voglia di crederci fino alla fine. E servirà la massima attenzione perché ci giochiamo un pezzo di salvezza».

