Semplici: «Sì, potevamo fare meglio» 

Con quello di ieri, sono quattordici punti nelle ultime sei gare. Leonardo Semplici però non ha una cera rilassata: la tensione permane, la salvezza è ancora da conquistare. I punti necessari per completare l’impresa vanno racimolati nelle ultime due gare: la squadra non è più sul filo del rasoio, ma il tecnico rossoblù non si fida. «È inutile nasconderlo», dice: «Dovevamo e potevamo fare di più. Con una vittoria con la Fiorentina avremmo chiuso il nostro campionato: così non è stato. Ricordo che giocavamo contro una buona squadra, tre giorni dopo Benevento, dove avevamo speso energie fisiche e mentali».

Tensione

La paura di perdere ha prevalso sulla voglia di vincere? «Può essere», risponde Semplici, «l’importanza della gara era vitale. Purtroppo non siamo riusciti a conquistare i tre punti ma, nello stesso tempo, non potevamo permetterci di uscire sconfitti dall’Arena. Non ci siamo espressi come nelle ultime uscite, tuttavia i ragazzi hanno fatto quel che dovevano, evitando di esporsi troppo alle ripartenze della Fiorentina». I rossoblù hanno pagato le fatiche del “Vigorito”: «Rivedendo quella partita, la stanchezza si è fatta sentire. In precedenza sapevamo di giocare sfide da dentro o fuori: con la Fiorentina avevamo da un lato da guadagnare, dall’altro da perdere. È arrivato questo pareggio, che comunque dà continuità ai precedenti risultati». L’equilibrio difensivo è la più bella riscoperta: «Non abbiamo mai rischiato, stiamo crescendo come squadra. È chiaro che in questo tipo di partite dobbiamo fare meglio».

Il risultato

Semplici non ci gira troppo intorno: «Non sono soddisfatto del pareggio. Con i tre punti saremmo usciti definitivamente dalla lotta per non retrocedere. Di sicuro non abbiamo giocato con la spregiudicatezza di altre volte né con il solito coraggio. Ma è normale, in una partita importante come quella con la Fiorentina, avere un po’ di timore: l’aspetto positivo è che abbiamo aggiunto un punto alla nostra classifica, che serve ad avvicinare l’obiettivo salvezza». A chi gli chiede se all’Arena ci fosse aria di pareggio fin dalle prime battute, ribatte: «Non lo so, noi volevamo vincere. Poi non ci siamo riusciti. Bisognava avere un po’ più di coraggio e di situazioni a nostro favore che non siamo stati in grado di creare. In altri match avevamo proposto e creato di più: con i viola siamo stati più contratti, anche per merito loro. La posta in palio era altissima. Dovevamo osare un po’ di più, ma venivamo da un periodo particolare. E, inoltre, vanno riconosciuti i meriti dei viola».

Il futuro

Non è preoccupato dalla prospettiva di dover affrontare il Milan domenica, al “Meazza”: «Spero di recuperare tutti i giocatori, i ragazzi hanno speso tanto in queste ultime partite. Bisogna andare a San Siro per cercare di strappare dei punti: loro sono in corsa per la Champions ma anche noi abbiamo i nostri obiettivi. Andremo a Milano consapevoli delle nostre possibilità e delle qualità che abbiamo». Semplici resterà a Cagliari? Risposta secca: «È prematuro», chiude il tecnico rossoblù. «Quando centreremo l’obiettivo ne parleremo». Nel prepartita il ruolo decisivo del tecnico toscano era stato riconosciuto dal vicepresidente Fedele Usai: «Ha avuto il merito di rendere possibile una schiarita», ha detto: «Fino all’ultimo minuto di Cagliari-Parma pioveva a dirotto».

