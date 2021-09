Semplici riparte di slancio 

Cagliari-Genoa è un primo incrocio importante della stagione e Leonardo Semplici avrebbe voluto arrivarci in modo diverso. E così, il tecnico rossoblù si schiera, senza alzare la voce, dalla parte di chi questa intromissione delle nazionali non riesce a mandarla giù. «Perché ci sono delle squadre, e la nostra è una di quelle, che sono penalizzate. Ci sono quattro giocatori che rientrano a 24 ore dalla gara (i quattro uruguagi sono sbarcati ieri a Elmas alle 13 da Montevideo), dopo aver giocato quattro partite in 15 giorni e che sono reduci da un viaggio lunghissimo».

Il caso Uruguay

No, ritrovare dopo due settimane tre titolari e mezzo a poche ore da una sfida così importante non gli “garba”. Semplici spiega: «Valuteremo con loro e con lo staff il da farsi. Certo, sarebbe la quinta partita in quindici giorni, oltre al viaggio. Diciamo che spero che la Federazione intervenga per migliorare questa situazione». Ma intanto c'è il presente: «L'impiego sarà difficile. Di certo non ci sarà Godin, che non verrà convocato e che verrà visitato per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Ma sono certo che chi scenderà in campo non farà rimpiangere gli assenti e faremo una grande gara».

Finalmente

Un discorso a parte Semplici lo riserva per Nandez: «Intanto dico che sono contento che il mercato sia finito, perché abbiamo perso qualcosa nelle due gare giocate a trattative ancora aperte, perché qualcuno, parlo in generale, pensava di poter andar via. Ma ora testa al campo e sono certo sarà così anche per Nahitan». Catenaccio sul suo possibile impiego: «Ripeto, valuteremo, perché c'è anche il rischio di un infortunio che non possiamo permetterci». Finalmente è finito il mercato e Semplici si dice soddisfatto: «Sono contento di chi è arrivato e, ripeto, che sia finito. Però solo da martedì, quando avremo la rosa al completo, potremo costruire quella mentalità da trasmettere alla squadra».

Occhio al Genoa

Prima, però, c'è il campionato e il Genoa: «Ha fatto un mercato importante, con giocatori di grande valore ed esperienza e ha un allenatore che ha dato continuità al lavoro dello scorso anno. Come sempre in Serie A, sarà una partita difficile. Cercheremo di fare una grande prestazione, migliorando l'equilibrio di squadra nelle due fasi». Col Genoa ci sarà Marin («è rientrato bello arrabbiato perché non ha giocato tutte le partite in nazionale, io sono più contento perché così è più fresco»), mentre il tecnico valuterà fino alla fine il possibile esordio di Keita: «Un attaccante che può giocare in più ruoli e che magari ci potrà permettere di giocare con due punte e un trequartista. Ma va portato in condizione, non è ancora al top». Da portare al top anche il Cagliari che, secondo il ds Capozucca, deve migliorare anche nel temperamento. Semplici non è d'accordo: «Quello del carattere è uno degli aspetti meno preoccupanti e si è visto con Spezia e Milan. Certo, dobbiamo migliorare e nessuno di noi è contento sotto l'aspetto dei risultati. E le parole del direttore le prendiamo come sprone per migliorare e soddisfare noi e la società».

