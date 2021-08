Semplici rilancia subito la sfida 

Leonardo Semplici è pronto per questa seconda stagione alla guida del Cagliari, la prima vissuta dall'inizio dopo essere subentrato in corsa in quella passata: «Tutta un'altra cosa. Ora conosco quasi tutti i giocatori e l'ambiente, le difficoltà incontrate e superate. E da qui ripartiamo, con una nuova mentalità».

Mister social

Semplici crede nella comunicazione diretta ai tifosi. Ben 37.300 follower tra Instagram e Facebook, solo tre tecnici di A (Di Francesco, Spalletti e l'irraggiungibile Mourinho) hanno un seguito superiore. «Finalmente inizia una NOSTRA nuova stagione e insieme alla società ci siamo posti l'obiettivo di una salvezza tranquilla», ha postato l'allenatore fiorentino. In conferenza stampa attenzione al mercato: «Ho fatto le mie richieste alla società, ma è anche vero che negli anni passati sono stati fatti investimenti importanti e la crisi mondiale impedisce determinate operazioni. L'obiettivo, mio e del club, è quello di una rosa competitiva. Io ho dei sogni, la società ha un budget: ma oggi dico di avere i migliori giocatori del mondo. Però ora penso alla partita con lo Spezia, perché inizia una stagione importante per tutti, e vogliamo partire col piede giusto».

Le scuse di Nandez

Ma le trattative aperte fino al 31 si fanno sentire eccome. Semplici porta subito dentro Grassi («deve conoscere il gruppo, ma gli ci vorrà un po' per mettersi alla pari degli altri») e richiama Nandez dopo l'esclusione in Coppa: «Si è scusato col presidente, è a disposizione. Si è sempre allenato con noi, per cui può scendere in campo, vediamo se dall'inizio o a gara in corso. Del resto, se ce l'ho, non vedo perché non utilizzare un giocatore che ha dimostrato di essere così importante, per il presente e magari anche il futuro». E ci sarà anche Godin: «C'era un problema, economico, con la società e le due parti hanno chiarito tutto. Si va avanti, con un giocatore di grande valore ed esperienza, per il presente e il futuro».

Ripartenza

Semplici mette lo Spezia nel mirino e batte ancora sul tasto della mentalità: «Dobbiamo fare la partita, rispettando gli avversari, ma con una mentalità offensiva e propositiva. Vorrei vederla subito, come vorrei subito un risultato positivo». Per partire col piede giusto, serviranno anche i gol degli attaccanti: «È vero, col Pisa c'è stata qualche difficoltà nel dare palloni giusti a Pavoletti e Joao. Ci stiamo lavorando e dovremo portare più uomini in area». Stasera ci sarà il pubblico: «Tra loro e la squadra sarà un connubio determinante, sta a noi trasformarli nel dodicesimo uomo con prestazioni all'altezza».

