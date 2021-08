Semplici, questione di testa  

L’esordio se lo aspettava decisamente diverso. E invece, pronti, via e il suo Cagliari ha ripreso dal finale della scorsa stagione, ma nel senso che si è ritrovato subito a rincorrere. Dallo 0-2 al 2-2, il punto rende il bicchiere mezzo pieno e Leonardo Semplici, quando a fine gara ha chiamato i suoi ragazzi nel consueto cerchio a centrocampo, ha scelto di vedere il lato positivo della serata con lo Spezia: «Ho detto loro che questa è la strada giusta, ma serve una mentalità diversa fin dal primo minuto».

Il gioco dello schiaffo

Contro una squadra che si è presentata con i giocatori contati, il Cagliari ha iniziato a giocare con una decina di minuti di ritardo. Lo Spezia no e infatti Gyasi, dopo 7’, ha trasformato la partita in una corsa ad handicap. «Siamo partiti contratti», ammette Semplici, «ancora una volta abbiamo aspettato lo schiaffo per reagire. Volevamo vincere, non ci siamo riusciti. Ma, per come si era messa, sono contento perché abbiamo fatto una bella gara». Il bicchiere, appunto, è mezzo pieno: «Guardo i dati, le tante occasioni create, gli undici angoli, il possesso palla. Loro hanno fatto un tiro da fuori e poi un contropiede. Però certe disattenzioni non vanno bene, dobbiamo migliorare, senza dover aspettare il colpo degli avversari. Però, nonostante lo svantaggio, avremmo potuto portare a casa un altro risultato».

L’attesa del mercato

Basso profilo, quello scelto da Semplici quando si tocca l’argomento mercato: «Sono contento del gruppo a disposizione, c’è da completare l’organico per raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti. Io ho fatto le mie richieste, serviranno dei movimenti in uscita e in entrata per formare una squadra all’altezza delle nostre aspettative». Su Nandez, però, il tecnico si sbilancia: «Spero rimanga con noi. Per noi è importante a livello tecnico e caratteriale. Non ho avuto problemi a buttarlo dentro, ha chiesto scusa al presidente e poteva giocare. Ripeto, spero rimanga per avere un giocatore che ha grandi qualità tecniche e morali».

Questione di testa

Quei primi dieci minuti, inutile girarci intorno, non li ha mandati giù: «Per come si era messa la partita, certamente è un punto guadagnato. Di negativo c’è l’aspetto mentale iniziale, perché la gara che abbiamo fatto dopo aver subito la rete dobbiamo farla dal primo minuto. Diciamo che sono contento per gli 80 minuti, mentre dovremo lavorare per gli altri 10, soprattutto a livello mentale». Ecco così tornare il discorso su cui batte dal primo giorno di ritiro: «La mentalità. Questa squadra deve avere coraggio ed essere più concreta. Perché abbiamo fatto la gara che avevamo preparato, ma dobbiamo entrare in campo con la voglia di fare la partita. Dobbiamo crearci un’autostima che ancora non abbiamo». Il Cagliari deve ripartire dal secondo tempo, «dove abbiamo creato tanto». Soddisfatto anche di Pavoletti: «Ha fatto una buona gara, per noi è una risorsa importante anche quando vengono a pressarci altro, perché dando la palla a lui ci fa respirare». Ultima riflessione: «Lo Spezia me lo aspettavo così, conosco il valore di alcuni loro giocatori e dell’allenatore. Ma la partita, ripeto, l’abbiamo fatta noi. Però se vai sotto prima di uno e poi di due gol, è chiaro che diventa tutto complicato>.

