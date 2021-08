Semplici non si tira indietro 

Da Milano a Milano, ancora i rossoneri. Ma Milan-Cagliari di stasera è tutta un'altra storia rispetto a quello 0-0 che, tre mesi fa, fu la ciliegina sulla torta nella domenica della salvezza matematica. E Semplici lo sa bene: «Noi siamo cambiati abbastanza e troveremo una squadra di valore, che si è rinforzata e che, rispetto alla passata stagione, parte con l'obiettivo di primeggiare. Hanno fatto un mercato importante, sappiamo che sarà difficile, ma abbiamo anche la consapevolezza dei nostri valori e la convinzione di poter fare una buona gara».

Aspettando rinforzi

Dalle frasi di circostanza alla realtà di un Cagliari che, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, è ancora un cantiere aperto. Semplici si guarda bene dall'alzare la voce, ma si vede da lontano che, alla seconda giornata, avrebbe voluto qualche certezza in più: «Siamo una squadra in costruzione», spiega il tecnico. Che evita di entrare troppo nei discorsi di mercato: «Sappiamo che ci saranno entrate e uscite e che la rosa è da completare. La società è a lavoro per una rosa competitiva da qui a martedì. Spero arrivino quei giocatori di cui abbiamo bisogno». Come Caceres e un attaccante per sostituire Simeone: «Caceres ancora non l'ho visto, dovesse arrivare sarebbe un arrivo importante. E per l'attacco cerchiamo un certo tipo di giocatore, ma a questo punto del mercato bisogna adattarsi a quel che c'è. Cerchiamo giocatori con requisiti umani e che ci facciano crescere sotto l'aspetto tecnico e caratteriale. Ma le trattative le fanno Capozucca e il presidente, sono nelle loro mani».

Speranze

In attesa dei rinforzi, Semplici cerca di sfruttare i giocatori presenti, partendo dal ritrovato Nandez e, a sorpresa, da Farias: «È a disposizione, si è allenato bene e lo portiamo. Per Nandez, spero che rimanga. È un giocatore determinante, con lo Spezia, nonostante non avesse neanche un minuto nelle amichevoli, ha fatto una partita bella e intensa. Spero che continui qui». E in mezzo a tanti dubbi, una gioia, la convocazione di Carboni in Under 21: «Siamo contentissimi. È cresciuto tanto. Da quando ho deciso di buttarlo dentro a San Siro non è più uscito, meritandosi di essere uno dei titolari del Cagliari e l'attenzione di Nicolato per l'Under 21. È motivo d'orgoglio per noi dello staff, per la società e per il ragazzo, che ha l'aspirazione di seguire questo percorso che può portare alla Nazionale».

