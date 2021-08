Semplici  non butta via tutto 

Milano. «Gli episodi ci sono stati tutti contro. Dispiace perché l’avevamo pareggiata e poi c’è stata quella sfortunata deviazione. Comunque, nonostante il risultato negativo, non vedo una prestazione altrettanto negativa». Semplici cerca di salvare il suo Cagliari, partendo dai meriti dell’avversario: «Una squadra forte, che in casa, davanti al suo pubblico ha dimostrato il suo valore». Però ai meriti rossoneri si aggiungono i demeriti dei rossoblù: «Il risultato ci penalizza troppo e influenza il giudizio sulla prestazione. Ma siamo stati sfortunati negli episodi. Avevamo pareggiato subito con Deiola lo svantaggio e siamo tornati sotto per una deviazione fortuita di un tiro di Leao destinato ad andare fuori». Episodi, ma anche errori: «Il terzo gol è stato un brutto errore nostro. Perso un rilancio, siamo andati a pressare alto con i centrocampisti e siamo rimasti scoperti». Il rimpianto: «Fossimo riusciti a tenere la gara in equilibrio, avremmo giocato un’altra partita». Invece, sul 3-1 si è spenta la luce: «Ci siamo demoralizzati, una cosa che non dovrebbe succedere. Però, ripeto, diamo anche merito al Milan».

Aspettando il mercato

Niente grida di disperazione o appelli spericolati. Semplici, anche a poche ore dalla chiusura delle trattative, preferisce tenere un profilo basso. Ci sono Caceres e Scamacca in arrivo, ma come San Tommaso, il tecnico finché non vede non crede: «Dobbiamo lavorare per migliorare la squadra e anche completare. In questi due giorni ci saranno movimenti in partenza e, spero, in arrivo. Siamo in costruzione». Aspetta, Semplici: «La società sa cosa serve, dobbiamo completare l’organico». Il mercato, poi la sosta: «Dovremo sfruttarla per lavorare serenamente sulla mentalità che ci serve per centrare l’obiettivo». Una mentalità venuta meno a San Siro: «In queste partite, contro squadre come il Milan, si deve dare molto di più». Per superare gli ostacoli, il tecnico fiorentino ha anche provato una diversa distribuzione dei giocatori sul campo, con gli ingressi di Ceter, Farias e Pereiro: «Durante la settimana proviamo a fare anche cose diverse, con nuovi moduli da utilizzare anche a partita in corso, per sfruttare tutti i giocatori a disposizione. Siamo una squadra in costruzione, ma più che il modulo a me interessa costruire una mentalità giusta».

