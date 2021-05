Semplici: giochiamocela 

Che sia una piccola bugia o la verità, Leonardo Semplici lo dice con certezza: «Benevento-Crotone? I ragazzi possono passare il pomeriggio come vogliono, io in serenità penserò solo a preparare bene la gara col Milan». Il Cagliari è a un passo dalla salvezza che potrebbe arrivare anche con i risultati delle dirette concorrenti. Ma il tecnico toscano vuol centrare l'obiettivo per meriti propri: «A San Siro metteremo in campo la squadra migliore perché possiamo chiudere il campionato».

L’ultimo sforzo

Terza partita in otto giorni, ma Semplici e il Cagliari non vogliono mollare: «Valuteremo con lo staff medico la situazione di alcuni giocatori. Tre partite sono tante, ma ai ragazzi ho chiesto un ultimo sforzo e da parte di tutti ho visto la disponibilità a farlo». L'allenamento di questa mattina sarà decisivo nelle scelte finali: «Abbiamo pensato a come gioca il Milan, ma anche alle nostre caratteristiche. Affrontiamo una squadra tra le più in forma, hanno un obiettivo da raggiungere. Ma anche noi e non ci faremo distrarre dai risultati degli altri».

Dentro la sfida

A San Siro col desiderio di prendersi sul campo la salvezza, senza dipendere dagli altri. Anche contro una squadra che insegue il ritorno in Champions: «Se dovessimo pensare che sono troppo forti, dovremmo stare a casa. Sappiamo che si parla di una squadra con grandi valori e qualità, noi dovremo portare in campo la nostra mentalità per raggiungere l'obiettivo. Sarà una partita difficile, ma possiamo metterli in difficoltà». Anche perché la stanchezza c'è, ma il Cagliari non vuole fermarsi: «Abbiamo fatto una rincorsa eccezionale, ma non è ancora chiusa». Poteva esser chiusa battendo la Fiorentina, ma Semplici non ha rimpianti: «La paura di perdere l'ha fatta da padrona. E comunque, ci avrei messo la firma, quando sono arrivato, per essere così a questo punto. Adesso proviamo a chiuderla a Milano e raggiungere un obiettivo che sembrava quasi impossibile».

Semplici e il Cagliari vedono il traguardo: «Sono venuto per portare questa società alla salvezza. Ci siamo vicini, ma ancora non lo abbiamo fatto». Una salvezza che avrebbe anche la sua firma: «Ma ai ragazzi ho sempre detto che le vittorie sono merito loro e le sconfitte demerito mio. Negli allenamenti ho cercato di trasferire la mia mentalità, quella che ho visto nelle ultime partite e questo mi rende felice. Ma sono i giocatori a determinare i risultati, nel bene e nel male».

RIPRODUZIONE RISERVATA