Semplici, è una caduta che non fa male 

La sconfitta con il Genoa nell’ultima partita del campionato, tra l’altro con il Cagliari già salvo, non cambia la storia. Leonardo Semplici lo precisa subito: «La prestazione è stata buona, peccato che alla prima occasione concessa il Genoa sia stato bravo a trovare il gol del vantaggio», ha detto il tecnico. «Abbiamo creato tante situazioni, ma non siamo riusciti a pareggiare. Sono davvero soddisfatto del cammino compiuto e dell’obiettivo raggiunto. Al mio arrivo c’erano tante difficoltà: i ragazzi hanno fatto cose straordinarie in queste 15 partite».

Impresa

La salvezza era già in cassaforte, il risultato rileva solo per le statistiche. Il Cagliari chiude a 37 punti dopo aver compiuto comunque un’autentica impresa: «La mentalità che siamo riusciti a trasmettere ai ragazzi ci ha permesso di affrontare certi tipi di gare, credendoci fino all’ultimo secondo. Anche contro il Genoa i ragazzi non hanno mai mollato. In generale, hanno disputato delle belle gare e questo mi riempie di orgoglio». L’allenatore toscano ricorda quello che, a suo avviso, è stato il momento in cui è scoccata la scintilla della grande rimonta: «Il martedì dopo la partita persa in casa con il Verona ho avuto un confronto con la squadra: ho cercato di mettere sotto gli occhi dei ragazzi quel che stava accadendo. Ho detto che bisognava cambiare velocemente. Da lì hanno recepito certi concetti e, nonostante il ko con l’Inter, è iniziata la rincorsa».

Conferma sì, conferma no

Il tecnico rossoblù non si sbilancia sul futuro, assicurando che affronterà ogni decisione con serenità: «Quello che è stato fatto dal Cagliari è sotto gli occhi di tutti», tiene a ribadire Semplici. «Penso non ci siano problemi. Però, come è giusto che sia, la settimana prossima mi incontrerò con la società e decideremo il futuro mio e del Cagliari».

114

Panchine

di Semplici in Serie A

15

Le gare

del tecnico toscano alla guida del Cagliari