Semplici e un finale col botto 

C'è l'ultima partita della stagione da giocare e i 40 punti a portata di vittoria. Ma alla vigilia di Cagliari-Genoa c'è tanta voglia di conoscere il futuro. Nessuna mano da leggere, ma un allenatore, Leonardo Semplici, che non ci gira intorno: «Sono, siamo venuti, io e il mio staff, per salvare il Cagliari, ci siamo riusciti e questo mi dà fiducia per il futuro. Per andare avanti basta la comunione d'accordo e conoscere l'obiettivo della società. Io, da parte mia, non faccio richieste particolari: vorrei andare avanti nel mio percorso qui».

Cagliari mon amour

Quasi una dichiarazione d'amore incondizionato, quella del tecnico fiorentino. Che in poco più di tre mesi ha centrato una salvezza che, al suo arrivo, sembrava impossibile e lo ha fatto addirittura con una gara d'anticipo: «Me l'avessero detto quando sono arrivato, avrei firmato con i gomiti». Semplici non ha dubbi, vuol restare e portare avanti un discorso che lo intriga: «Quasi dispiace chiudere la stagione proprio ora che la squadra ha un'identità migliore rispetto a quella che ho trovato al mio arrivo». Il tecnico incassa anche la stima dell'ambiente: «Il sostegno dei tifosi, nonostante un'annata brutta, è importante. Ho ricevuto tanti messaggi, nei momenti belli, ma anche in quelli negativi, e questo mi fa immaginare la spinta che ci avrebbero dato allo stadio».

Quota 40

Spera, Semplici, di poterli vedere quei tifosi sugli spalti dell'Arena, nella prossima stagione. Intanto, proprio all'Arena oggi saluterà il campionato, con un obiettivo preciso: «Ci siamo allenati col sorriso, ma abbiamo preparato al meglio la gara col Genoa». Niente passerelle: «I ragazzi stanno facendo un finale di stagione importante. Potrei fare due o tre cambi rispetto a Milano, ma la formazione sarà simile. Sarebbe bello chiudere a 40 punti».

Grazie ragazzi

Torna al suo arrivo: «Con il mio staff abbiamo dovuto incidere soprattutto sull'aspetto mentale. Abbiamo trovato i ragazzi in difficoltà, in una situazione che se non era nera, era comunque grigia, non si ritrovavano. Ho portato la mia mentalità, spiegando cosa fare per uscire da quella situazione. E loro, i giocatori, sono stati bravi a seguirmi, venendo fuori da una condizione in cui tanti ci davano per retrocessi». Semplici abbraccia tutti: «Quando sono arrivato, molti giocatori li conoscevo solo da avversari. Ho avuto modo di poterli conoscere meglio, tecnicamente e umanamente. Deiola e Carboni sono due di quelli che non conoscevo e in loro ho trovato quei valori che cercavo. Sono stati bravi a farsi trovare pronti, come lo sono stati i giocatori che subentravano». E a fine campionato, facile scegliere l'immagine che non dimenticherà mai: «La partita col Parma, eravamo sotto 2-3 al 90'. L'abbiamo vinta grazie alla mentalità e ai cambi, capovolgendo la partita e la stagione».

