Semplici è nella storia del Cagliari 

Trovategli subito uno spazio in bella evidenza nell’area museale della Sardegna Arena, poi nello stadio che verrà e in qualsiasi sezione riservata ai grandi eventi. Perché con questa salvezza Mister Provvidenza Leonardo Semplici è entrato nella storia del Cagliari (qualunque sarà poi il suo futuro) lasciando una traccia indelebile, difficilmente ripercorribile, certo, ma da esempio e stimolo a tutti in futuro, non solo nell’Isola. E lo ha fatto con una naturalezza disarmante, raccogliendo i cocci di una stagione devastante, uno a uno, con pazienza, meticolosità e saggezza. Dimostrando, qualora ce ne fosse bisogno, che il calcio non è una scienza ma un gioco talmente semplice. Come recita il suo cognome, che resterà per sempre legato a questa impresa eccezionale.

Nel cuore della squadra

Probabilmente, chiunque fosse arrivato dopo Di Francesco (il grande flop) avrebbe fatto meglio. Ma il 53enne tecnico fiorentino è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Trasformando la paura in rabbia e la speranza in una missione. Trasmettendo innanzitutto serenità e autostima a un ambiente calpestato dagli eventi, quasi rassegnato e ai limiti della depressione. Ridando fiducia a quei giocatori finiti inspiegabilmente ai margini (Pavoletti su tutti) e facendo un po’ d’ordine anche nelle gerarchie dello spogliatoio (riconsegnare a Ceppitelli almeno la fascia da vice capitano è stata una delle mosse più sensate e azzeccate fuori dal campo). Mettendo poi, per quanto possibile, ognuno al proprio posto e nelle condizioni ideali (Marin l’esempio più lampante) per poter rendere al meglio. E una volta ritrovato un equilibrio sia tattico che mentale, e con la vittoria pure il coraggio, ha sollevato l’asticella plasmando la squadra non solo caratterialmente. Ha giocato sul filo del modulo, tra il 3-5-2 e il 4-4-1-1, e dato sfogo alla qualità dei giocatori più rappresentativi (Nainggolan è un po’ l’emblema), ma anche al talento dei più giovani soffocati dal sistema o da chissà quale stratagemma. Deiola sembrava quasi un rattoppo, Carboni era finito in Primavera: entrambi si sono rivelati decisivi.

Subito la scossa

Quando Semplici è arrivato, a fine febbraio, il Cagliari era reduce da nove sconfitte in dieci partite, a -5 dal quartultimo posto e addirittura a -10 dal Benevento (ora sotto di cinque punti). Già a Crotone si era capito quanto fosse distorta la realtà della classifica. Anche se la vittoria dello “Scida” (come quella successiva sul Bologna e il 2-2 all’ultimo respiro con la Sampdoria) era più figlia del destino e della sofferenza accumulata in tre mesi che di un vero e proprio progetto (che ancora doveva prendere corpo e svilupparsi). E al primo vero banco di prova - contro lo Spezia - sono riemerse, non a caso, vecchie crepe e discrepanze. Alzi la mano chi credeva ancora nella salvezza dopo il ko con il Verona.

La spallata decisiva

Inutile domandarsi ora come sarebbe andata poi a finire la storia se Cerri non avesse segnato quel gol al 94’ contro il Parma. Magari anche il pareggio sarebbe bastato per dare la scossa e il via alla grande rimonta (con sette risultati utili consecutivi) se è vero (come sostiene Pavoletti, e non solo lui) che la svolta è avvenuta già la domenica precedente contro l’Inter, nonostante la sconfitta. In tanti, quel giorno a San Siro, si aspettavano un turnover propedeutico a quella che sarebbe stata poi l’ultima spiaggia con i gialloblù di D’Aversa. Ancora una volta, invece, Semplici ha schierato i più forti e cercato lo sguardo dell’avversario per sfidarlo senza timori reverenziali o compromessi (come l’altro ieri col Milan, sempre al “Meazza”). E così facendo, ha trovato la consapevolezza che ancora mancava alla squadra - evidentemente - per tirare fuori il meglio di sé e puntare dritta all’obiettivo. Con rabbia ma razionalità, col cuore ma soprattutto con la testa, compatta ma costruttiva. Il Cagliari dei miracoli. Semplicemente.

22

I punti

conquistati da Semplici nelle 14 gare alla guida del Cagliari, media di 1,57 a partita. Addirittura 15 nelle ultime 7, gli stessi di DiFra in 23 partite

6

Le vittorie

del Cagliari targato Semplici. Impietoso ancora il confronto col predecessore, che si era fermato a 3 successi. Completano il quadro 4 pari e 4 ko

17

I gol

incassati dal Cagliari di Semplici (media 1,21 a partita). Con Di Francesco i rossoblù avevano la quarta peggior difesa della A con 41 gol subiti in 23 gare (media 1,78)