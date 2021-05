Semplici e il dogma 3-4-2-1 

Il Cagliari ricomincia da Leonardo Semplici. Abbandonata la pista Ivan Juric, davanti all'idea di un'asta selvaggia col Torino, il presidente Tommaso Giulini e il ds Stefano Capozucca hanno scelto la strada vecchia, quella conosciuta, con pregi e difetti, soprattutto quella che ha portato a una salvezza che, dopo quattro sconfitte di fila, sembrava impossibile. E allora avanti con Semplici, eliminando qualche increspatura comparsa nei periodi più turbolenti. Il primo passo, oltre alla stretta di mano per ripartire insieme, lo ha indicato proprio il ds rossoblù nella conferenza stampa di mercoledì pomeriggio: «Con l'allenatore abbiamo parlato di un modulo diverso da quello di quest'anno e dovremo cercare giocatori adattabili a questo modulo». E il sistema su cui il Cagliari costruirà il mercato per la prossima stagione è il 3-4-2-1, quello che ha dato alla squadra la spinta decisiva per il rush finale.

In difesa

A tre o a quattro, è stato il tormentone del periodo conclusivo, con Semplici che punta decisamente sulla prima, ma che all'occorrenza ha variato, anche senza cambiare i protagonisti, allargando all'occorrenza Ceppitelli a destra o Carboni a sinistra. E proprio Ceppitelli (col rinnovo alle porte) e Carboni saranno due titolari del Cagliari 2021-2022. Tornano alla base Rugani (Juventus) e Calabresi (Bologna), mentre Klavan, in scadenza, potrebbe anche dare l'addio al calcio. L'ingaggio spropositato mette fuori dal progetto Godin, anche se il giocatore fa resistenza all'idea di lasciare la Sardegna. Resta Walukiewicz, che Semplici non ha mai utilizzato nella sua gestione e che si cercherà di recuperare alla causa. Si cercheranno poi altri due centrali, almeno uno dei quali rapido, e potrebbe essere promosso in prima squadra Boccia dalla Primavera. Senza dimenticare la questione portiere, perché Cragno potrebbe sì partire, ma solo se dovesse arrivare l'offerta giusta di 20-25 milioni.

A centrocampo

La coppia mediana è servita, con il confermato Marin e il recuperato Rog, anche se il croato, reduce dalla rottura del crociato, avrà bisogno di tempo per tornare al top. Confermato Deiola («l'ho trovato maturato», ha spiegato Capozucca, «tratteremo il prolungamento del contratto»), verrà data una nuova chance a Caligara, reduce da un buon finale di stagione in B con l'Ascoli. Si potrebbe cercare anche un regista, per poter dare a Semplici un'alternativa tattica. Sugli esterni i dubbi più grandi. A destra, Nandez è considerato un totem, ma il Cagliari sa che, dopo due stagioni ad alto livello, davanti alla proposta di un club di prima fascia potrebbe rassegnarsi a veder partire il suo Leon. Zappa e il rientrante Faragò sarebbero i ricambi. A sinistra, Lykogiannis è stato una delle sorprese, ma potrebbe giocarsi il posto con uno degli obiettivi principali del mercato.

In attacco

Due trequartisti e una punta o il trequartista e due punte, con Joao Pedro che, salvo proposte indecenti, vestirà rossoblù per l'ottava stagione di fila e ballerà tra trequarti e prima linea. Al suo fianco, l'obiettivo è quello di confermare Nainggolan, Inter permettendo. Ma il Cagliari non vuole aspettare troppo per il Ninja e quindi già cerca sul mercato un altro elemento per giocare tra le linee, in Italia (attenzione a Messias) e all'estero. Al gruppo verrà aggregato Biancu, reduce da una stagione positiva a Olbia e che verrà testato in ritiro da Semplici. Il centravanti sarà naturalmente Pavoletti, autentico leader della squadra. Da scegliere i ricambi, perché per Simeone si possono valutare soluzioni all'estero (potrebbe tornare di moda il Leeds) e per Cerri verranno prese in considerazione tutte le proposte.

37

I punti

ottenuti

dal Cagliari in 38

giornate di

campionato

con 43 reti

realizzate

e 59 subite