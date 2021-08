Semplici: «Dobbiamo ancora migliorare» 

Buona la prima. Leonardo Semplici si gode la prima vittoria ufficiale e la qualificazione ai sedicesimi di Coppa del suo Cagliari, ma sa benissimo che il viaggio è appena iniziato. «Volevamo partire bene davanti al nostro pubblico», spiega a fine gara. «Ma abbiamo otto giorni per fare altri passi in avanti».

Primo passo

Troppo esperto Semplici per farsi abbagliare dal calcio d’agosto contro un Pisa che dovrà combattere per mantenere la cadetteria. «Volevamo partire bene davanti al nostro pubblico», spiega il tecnico. «Finalmente l’abbiamo ritrovato. E, dopo le amichevoli, stavolta erano importanti la prestazione e il risultato». Contento, ma con riserva: «Perché dobbiamo migliorare ancora tanto in tanti aspetti, soprattutto della mentalità che voglio vedere. Mancano otto giorni all’inizio del campionato e sono soddisfatto del passaggio del turno. Ma da qui alla gara con lo Spezia voglio vedere altri passi in avanti». Un Cagliari che riparte dal 3-5-2 per trovare equilibri che il doppio trequartista non garantiva: «Avevamo giocato così anche in Germania. Io provo a schierare i giocatori mettendoli nelle condizioni di rendere al meglio e sfruttando le loro caratteristiche. Nelle amichevoli guardavo solo le prestazioni, ora contava anche il risultato. Però c’è ancora tanto da fare». E intanto il Cagliari ha ritrovato Godin: «Ma Diego non è mai uscito dal progetto tecnico, non lo abbiamo mai messo in discussione. È solo un aspetto economico che riguarda la società». In punizione, invece, Nandez: «Con lui ho un ottimo rapporto, ma ci sono problemi con la società e dovranno risolverla tra loro». Segnali importanti per il futuro: «Possiamo giocare in tanti modi, dipenderà dallo stato di forma, dall’avversario. Valuteremo sempre partita per partita. Sono contento di tutti, anche di chi è subentrato. Per me sono tutti titolari e con i cinque cambi devono farsi trovare sempre tutti pronti».

Kevin il duro

Uno che è nato pronto è Kevin Strootman. L’olandese è soddisfatto per il successo, ma non si accontenta: «Abbiamo cominciato bene e questo era importante. Abbiamo rischiato qualcosa all’inizio, con il gol loro annullato per fuorigioco. Poi ci siamo ripresi, siamo rimasti concentrati. Queste partite, contro squadre di categoria inferiore che danno il massimo, possono essere complicate. Siamo stati bravi, bene così. Ma possiamo migliorare». Ancora una stagione in Italia: «Un Paese in cui mi trovo bene. Ma mi hanno detto che la Sardegna non è proprio Italia, è un’isola e qui tutti tifano il Cagliari. Questa cosa mi piace. Ora spero di vedere presto lo stadio pieno>. Dalla Coppa al campionato: <Non so dove potremo arrivare, qualcosa di più lo capiremo dopo le prime 10-15 gare. Ma intanto pensiamo alla prima». Sul 3-1 il sigillo di Alessandro Deiola: «Sono contento per la vittoria e il gol, spero di segnarne altri. E il gol lo dedico a mia moglie e le mie figlie». Deiola sposta l’obiettivo sulla stagione che sta per iniziare: «Dobbiamo fare meglio dello scorso anno, ripartiamo da quel finale. Volevamo iniziare alla grande e ci siamo riusciti. La nostra forza è il gruppo, siamo una famiglia dove tutti si danno una mano».

