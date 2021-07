Semplici, buona la prima 

Inviato

Peio. Buona la prima. Anche se poi quello con i dilettanti del Real Vicenza è stato un test con indicazioni molto limitate. Eppure Leonardo Semplici è soddisfatto di quanto fatto vedere dal suo Cagliari: «Era un test importante per dare condizione ai ragazzi. Ho visto l'approccio giusto, ho visto qualcosa anche se, come è normale che sia, siamo ancora indietro. Intanto non si è fatto male nessuno e questo è già qualcosa. La preparazione continua nel migliore dei modi in vista del campionato».

Il tecnico fiorentino si sofferma sulle cose positive che i suoi ragazzi hanno mostrato dopo cinque giorni di lavoro: «Queste partite servono per trovare la condizione e l'intesa in vista di partite più impegnative. Abbiamo fatto diversi gol, belli, manovrando, ripetendo quanto provato in allenamento. Per essere la prima partita, non posso che essere soddisfatto». Un applauso ai più giovani («stanno crescendo») e il pensiero al prossimo passo: «Si vede già quell'unità che servirà in partite più difficili. C'è da lavorare, ma siamo qui per questo».

È quello che sogna di fare Andrea Carboni. Anche se poi il difensore di Tonara è più solide realtà che sogni. Dalla retrocessione in Primavera a una maglia da titolare col Cagliari: «Sto ancora realizzando il percorso fatto», spiega. «Dalla Primavera alle partite decisive per la salvezza. Ma quelle cinque gare con la Primavera mi hanno aiutato a capire che non si deve mai abbassare la guardia. Mi sono messo a lavorare e ho colto l'occasione quando si è presentata. Ed ero sicuro ci sarebbe stata». A 20 anni ha le idee chiare: «Sono grato a Zenga che mi ha fatto esordire in un momento difficile e a Di Francesco. E ancora a Semplici, che mi ha buttato dentro, dandomi fiducia. Per me giocare nel Cagliari è motivo d'orgoglio, non ho mai pensato di andare via. Con questa maglia giocherei anche in C». C'è spazio anche per un pensiero azzurro: «È vero, con l'U20 abbiamo battuto la Nazionale che poi ha vinto l'Europeo. L'U21? Dipende da quello che farò col Cagliari».

54

Gli anni

che l’allenatore del Cagliari Leonardo Semplici compirà oggi. Compleanno in ritiro, dunque, per il tecnico toscano. Pranzo con lo staff e brindisi con la squadra la sera per festeggiare?