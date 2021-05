Semplici: «Bisogna insistere» 

Un punto che vale come una vittoria. Leonardo Semplici lo sa, ma esulta con sobrietà: «Abbiamo fatto un grande risultato contro un Napoli in gran forma», ha detto a fine gara il tecnico del Cagliari. «Era il peggiore momento per affrontarlo: la prestazione dei ragazzi è stata gagliarda e di personalità. Abbiamo creato molte opportunità ed è stato bravo anche il loro portiere. Alla fine il pareggio credo sia un risultato più che meritato per quel che si è visto in campo».

La sfida della vita

La testa è però già allo scontro diretto di domenica al “Vigorito” contro il Benevento: «Per noi sono tutte partite decisive. Già il fatto che siamo rientrati in corsa è una gran cosa: aver dato continuità a tre vittorie, contro un Napoli così forte, era determinante per poi affrontare le prossime gare. È chiaro che la partita di Benevento, pur non essendo una partita spartiacque, è importantissima».

L’analisi

Joao Pedro non è stato schierato (è in diffida), ma il Cagliari ha fatto ugualmente la sua parte: «È chiaro che non potevamo venire al “Maradona” a giocarcela a viso aperto. Siamo partiti coperti, pur rimanendo aggressivi, concedendo pochissimo: il gol di Osimhen è arrivato da una nostra indecisione su un fallo laterale. Siamo stati bravi a limitare il loro potenziale. Nell’ultima mezz’ora abbiamo provato a recuperare la partita, mettendo dentro giocatori di spiccate qualità offensive: ci siamo riusciti». Semplici carica la squadra: «Bisogna dare merito ai ragazzi, in primis sotto l’aspetto mentale e dell’identità, perché stanno provando con tutte le loro forze a uscire dalla situazione in cui ci troviamo. Non abbiamo fatto niente: mancano quattro match, tutti decisivi. Siamo contenti, ma ci ributteremo subito al lavoro per la prossima sfida». A chi gli chiede se c’è stata un’inversione di tendenza, risponde: «Posso dire che ci siamo guardati negli occhi e da lì è iniziato un altro tipo di campionato», conclude l’allenatore. «Bisogna insistere, adesso viene il difficile. Ma ora ci crediamo tutti: questo va tradotto in risultati».

Questo è lo spirito che voglio da questa squadra. Devo complimentarmi ancora una volta con i ragazzi che sono entrati a gara in corso: si stanno dimostrando determinanti. Ma non conta niente essere fuori dalle tre di coda: già domenica c’è uno scontro importante

Leonardo

Semplici