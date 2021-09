Semplici adesso è in discussione? 

Un punto in due scontri diretti, le liguri (lo Spezia e, ieri, il Genoa) non portano bene al Cagliari. Ma i rossoblù si sono messi d’impegno per perdere una sfida che, dopo il gol del 2-0 siglato da Luca Ceppitelli, sembrava ormai in cassaforte. Nove gol subiti in tre partite sono troppi: è il segno che qualcosa non va. Tanto che è già in dubbio la solidità della panchina di Leonardo Semplici e, addirittura, qualcuno si spinge a immaginare ritorni grandi o grandissimi (Diego Lopez? Claudio Ranieri?). Il patron Tommaso Giulini per ora frena: «Avanti così, la squadra è forte». Chissà.

Il dopo gara

In un dopogara surreale, con molti spifferi sul futuro della guida rossoblù e indiscrezioni in libera uscita sul suo possibile esonero, Semplici ha provato a spiegare il perché la luce, nella ripresa, si è accesa soltanto per il Genoa: «In settimana abbiamo avuto dei problemi e tante assenze, alcuni giocatori non erano nella migliore condizione e si sono allenati poco, i nazionali sono rientrati sabato», dice il tecnico fiorentino. «Quindi la formazione è stata dettata dalla situazione. Pavoletti ha avuto un problema alla schiena e non l'ho potuto mettere in campo. Inoltre si è fatto male Walukiewicz e ho dovuto schierare Caceres, che ancora non aveva disputato una partita». Semplici non cerca alibi, ma ricorda: «Ceppitelli non si era mai allenato e ha dovuto giocare, anche Keita non aveva mai fatto una gara e ho dovuto sostituirlo. Credo che per 60 minuti si sia visto un buon Cagliari. Fino al 2-1 siamo andati bene e abbiamo espresso sul campo quel che avevamo preparato, creando anche i presupposti per chiuderla. Di sicuro dispiace, perché abbiamo fatto troppi errori che hanno condizionato il risultato in un match importantissimo. È vero, ci è capitata nel finale anche un’occasione clamorosa per pareggiare, ma è un momento un po’ particolare. Certo, c’è demerito da parte mia, ma questa sconfitta è frutto della coincidenza di tanti fattori negativi».

La situazione

Il tecnico del Cagliari attribuisce la sconfitta agli svarioni dei singoli ma, in prospettiva, vede il bicchiere mezzo pieno: «Il risultato è brutto, i gol subiti sono tanti, ma sono contento che sia finito il mercato, da martedì finalmente avrò tutti i ragazzi a disposizione per poter lavorare al meglio. Ma bisognerà resettare molti aspetti che, contro il Genoa, non mi sono piaciuti». Nel cerchio con il gruppo, alla fine della gara, Semplici ha messo al bando lo scoramento: «Dobbiamo continuare a lavorare con fiducia perché, quando stai avanti 2-0 e poi prendi tre reti come le abbiamo prese noi, ci può essere una sorta di condizionamento. Tuttavia, in questi frangenti, va migliorato sia l’aspetto fisico che quello mentale», chiude l’allenatore rossoblù: «Il campionato è lungo e il nostro percorso di crescita va ancora messo a punto».

