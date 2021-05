Semplici abbraccia i suoi 

Benevento. «Ci siamo quasi, ma adesso sarebbe da pazzi fermarsi. Prendiamoci la salvezza anche con la matematica». Leonardo Semplici è ancora in trance agonistica. A Benevento ha gioito, sofferto, temuto e, alla fine, esultato. Perché questo Cagliari costruito in poche settimane a sua immagine e somiglianza è vicino a centrare l’obiettivo per cui, a febbraio, il tecnico toscano era stato chiamato in Sardegna.

Dentro o fuori

Niente di nuovo sotto il sole. A Benevento il Cagliari ha giocato l’ennesima finale. E, come altre tre volte nelle ultime cinque partite, ha vinto. Ma questa è una vittoria speciale: «Una vittoria importante su un campo difficile. Una gara da dentro o fuori, ma ormai ci siamo abituati». Abbraccia idealmente i suoi ragazzi, dopo averli abbracciati fisicamente a fine gara: «Va dato merito a loro per questa rimonta e per questa vittoria meritata. Ma la matematica ancora non c’è, dobbiamo prendercela». La salvezza a un passo non ha segreti speciali: «Dietro questi risultati c’è il lavoro di tutti. Per assurdo, la buona partenza ci ha traviato. Perché la squadra vinceva, ma non aveva ancora la mentalità giusta. Quelle sconfitte hanno fatto uscire fuori il carattere. Lavorando sulla testa, abbiamo capito che tutti, a partire da me, dovevamo fare qualcosa di più».

Che sofferenza

Una gara per cuori forti, quella del “Vigorito”. «Siamo partiti bene, ma poi abbiamo sofferto. Anche se l’1-1 lo abbiamo regalato noi. Ed è stato bravo Cragno a tenere in equilibrio la partita». Poi, la svolta: «Abbiamo aggiustato qualcosa, mettendoci a quattro siamo stati più aggressivi e compatti». E dopo la grande paura, è arrivato il finale trionfale: «L’abbiamo portata a casa». Sorvola sull’episodio del rigore: «Dalla panchina è difficile giudicare, non sta a me dirlo, ma all’arbitro. E l’arbitro ha deciso così». Ma quei minuti sono stati un film “de paura”. «Mi avrebbe fatto male subire il 2-2. Anche perché c’era ancora qualche minuto e rischiavamo di prendere una mazzata. Invece è andata bene, anche perché quel rigore non c’era…».

L’ultimo passo

A fine partita, il solito cerchio a centrocampo. «Ho fatto i complimenti ai ragazzi per questo cammino straordinario. La squadra si è unita nel momento più difficile. Quando sono arrivato, leggevo i nomi dei giocatori e pensavo potesse essere più facile. Ma se eravamo lì era perché c’erano dei problemi. Abbiamo lavorato tutti insieme, col presidente Giulini e il ds Capozucca, facendo gruppo». Adesso la Fiorentina per l’ultimo sforzo: <Abbiamo fatto tanto, sarebbe da pazzi buttare via tutto. Riposiamo un attimo e poi pensiamo alla gara di mercoledì». Viola che, secondo il ds Pradè, penserebbero proprio a Semplici per la prossima stagione: «Il futuro è solo la partita di mercoledì. Una partita difficile. Adesso prendiamoci la matematica, poi vedremo».

