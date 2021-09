Semina il panico con la scacciacani 

Prima provoca un incidente con un’auto rubata poi semina il terrore tra i passanti facendo esplodere a salve tre colpi di pistola scacciacani contro le persone. Scene di panico e follia nel quartiere San Gavino a Porto Torres, dove un uomo, Fernando Altana, 48 anni, disoccupato con precedenti di polizia, in evidente stato di alterazione psicofisica per l’effetto di alcol e di sostanze stupefacenti, si è impadronito di una vettura, una microcar rubata ad un anziano disabile, poi a causa del suo stato confusionale è andato a sbattere più volte contro un palo che delimita la scalinata di piazza Marconi, in prossimità della basilica di San Gavino.

Minacce e spari

Durante una manovra di retromarcia è finito addosso ad un’auto in sosta, una Fiat Picasso, danneggiata sulla fiancata. Ad assistere alla scena alcuni passanti e il proprietario della vettura, un poliziotto di Sassari, in visita alla chiesa. Seduto su una panchina si è alzato di sobbalzo e avvicinandosi ha chiesto all’uomo cosa stava succedendo, poi per evitare che continuasse a tamponare le auto in sosta, ha estratto le chiavi dalla minicar, un gesto che ha fatto andare Altana in escandescenze. Ha cominciato ad inveire lanciando insulti e minacciando di morte i passanti e il poliziotto. Uscito sanguinante dalla macchina per le ferite riportate, ha minacciato di sparare sui presenti. In un attimo è salito nella sua abitazione, in via Mazzini, poco distante dalla piazza, si è armato di una pistola scacciacani e precipitatosi in strada ha puntato l’arma contro un gruppo di persone, facendo esplodere all’impazzata alcuni colpi “a salve” e seminando il panico tra la gente. All’improvviso la pistola si è inceppata e dopo un fuggi fuggi generale, i passanti hanno allertato i carabinieri che giunti sul posto hanno fermato l’uomo, prima perquisito e poi accompagnato sotto sorveglianza al pronto soccorso di Sassari dove si trova ricoverato. I militari coordinati dal maggiore Danilo Vinciguerra hanno proceduto con la perquisizione presso la sua abitazione dove è stata rinvenuta la pistola semiautomatica posta sotto sequestro.

