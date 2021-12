Semina di Natale per salvare l’annata del grano 

La finestra di bel tempo, dieci giorni prima delle festività, ha visto una generale messa in campo delle seminatrici. C’è chi ha lavorato anche nei giorni di festa e sino a notte per recuperare il tempo perso, ma c’è ancora molto da fare.

Al lavoro anche nel giorno di Natale. Gli agricoltori stanno cercando di recuperare il tempo perduto a causa delle recenti piogge e di portare a termine la semina del grano che, si può già dire con certezza, sarà incompleta: a macchia di leopardo. L’annata agraria 2021-2022 del cereale, nel Basso e Medio Campidano ma non solo, risente delle piogge cadute ininterrottamente per oltre un mese nel periodo cruciale per la semina (tra novembre e dicembre) che ha pregiudicato il lavoro dei coltivatori.

In campo

La finestra di bel tempo, dieci giorni prima delle festività, ha visto una generale messa in campo delle seminatrici. C’è chi ha lavorato anche nei giorni di festa e sino a notte per recuperare il tempo perso, ma c’è ancora molto da fare.

«Le semine dei cereali, foraggere e leguminose si stanno portando avanti a macchia di leopardo», dice preoccupato il sindaco di Nuraminis e cerealicoltore, Stefano Anni). Gli fa eco Marco Dettori, ricercatore dell’Agris, uno dei massimi esperti del settore dell’Isola, uno dei massimi esperti del settore: «Nei nostri ambienti una semina del grano entro il 15 gennaio, seppure tardiva, si può considerare accettabile. Dopo diventa complicato». Non c’è quindi tempo da perdere, anche se sarà impossibile lavorare le distese seminate un anno fa.

Il ritardo

Un concetto ripreso da Antonello Gaviano, imprenditore agricolo di Monastir: «Per il grano c’è ancora una quindicina di giorni per la semina, poi saremo fuori tempo massimo. Siamo fortemente in ritardo. Il foraggio da fienagione l’ho seminato due giorni fa, mentre di solito si fa a novembre. Stesso discorso per il favino: Io seminerò lo stesso, altrimenti avrò doppio danno: primo perché non seminiamo e secondo perché nel caso non si percepiscono i premi Ue legati al seminato. Ripeto: stiamo cercando di lavorare dove si può entrare senza affondare con le macchine nel fango e lasciando i terreni inzuppati d’acqua. Succede che lo stesso terreno venga seminato per metà o tre quarti. Spesso la parte magari più alta si può lavorare e il restante no».

Costi maggiori

Da Nuraminis il sindaco Stefano Anni allarga la veduta ai maggiori costi di produzione: «Più si va avanti con la data di semina, maggiori sono i costi in quanto va aumentata la quantità di seme da distribuire per ettaro in quanto soprattutto i cereali hanno meno tempo perché la pianta attecchisca e va supportata da concimazioni più abbondanti. I prezzi alle stelle dei concimi creano un aumento dei costi». Nuraminis è uno dei tanti paesi sardi che ha deliberato lo stato di calamità naturale: «In molte aziende agricole la mancata coltivazione e semina delle colture erbacee a causa del maltempo di novembre e dicembre potrebbe pregiudicare il rispetto degli impegni agro ambientali assunti attraverso Pac e Psr regionale».

L’analisi

Stefano Pitzus, agricoltore di Samatzai, esprime la sua preoccupazione: «Con la semina siamo messi male, impossibile effettuare le lavorazioni con i trattori e le seminatrici per la troppa pioggia. Speriamo in gennaio: se il tempo sarà buono proveremo a seminare, anche se sarà tardi».

Massimo Pinna, sindaco di Villasor, si fa portavoce dei concittadini coltivatori. «Una percentuale di terreni destinati al cereale non verrà seminata e questo è un danno: l’agricoltura è il volano dell’economia di Villasor».

Eppure sullo sfondo dei campi zuppi si stagliano i segnali incoraggianti per una ripresa della cerealicoltura: primo fra tutti il prezzo, alla borsa merci, del cereale a 50 euro al quintale. «Dopo il minimo storico dell’annata 2019–2020, con circa 18 mila ettari coltivati a grano, la scorsa annata si è risaliti a 20.600 ettari e il prezzo al quintale torna ad essere molto interessante», conclude Marco Dettori.

