Seme di susina in gola: odissea 

Disavventura a lieto fine per una turista svizzera di 54 anni in villeggiatura a Orosei, che ingoia per errore un seme di susina e trascorre la domenica tra la guardia medica e il San Francesco di Nuoro prima di approdare all’ospedale di Sassari. Il marito è duro: «La guardia medica così non funziona».

In pineta

Come spesso negli ultimi anni Claudio e Susanna Tolaini trascorrono le loro ferie in Sardegna. Conoscono bene le spiagge di Orosei, sono entrambi jazzisti e spesso si fermano a suonare nei ristoranti o nei chioschi in riva al mare. Domenica scorsa sono nella pineta di Su Barone. Nel primo pomeriggio, tra una suonata e l’altra, Susanna mangia una susina sdraiata su un’amaca. Un seme le va di traverso: Claudio tenta una manovra di emergenza ma il nocciolo è bloccato nella gola.

Richiesta di aiuto

Dal momento che la guardia medica turistica di Sos Alinos è chiusa (il servizio è inattivo per mancanza di personale), alla coppia viene consigliato di recarsi alla guardia medica di Orosei. Qui, la diagnosi immediata: «Il seme è nello stomaco». Susanna insiste - parla italiano - ma il medico si convince solo dopo averla fatta bere e aver realizzato che effettivamente è incastrato. «Improvvisamente preoccupato, ci ha detto di andare in fretta a Nuoro», racconta Tolaini.

A Nuoro

Al San Francesco i due trovano una situazione migliore ma non risolutiva: il seme è effettivamente bloccato tra la laringe e l’esofago e Susanna viene trasferita in ambulanza al SS. Annunziata di Sassari perché nel presidio di Nuoro - viene spiegato - «nel fine settimana non è più attivo il servizio di Endoscopia digestiva». A Sassari la coppia trova un ambiente diverso: «Il nocciolo è stato prontamente rimosso e la situazione gestita con grande competenza e professionalità». Forse abituato ai canoni elvetici di gestione e assistenza, Claudio ha da ridire sull’accoglienza a Nuoro. «Ho ricevuto informazioni solo su richiesta - dice - mentre sarebbe necessario preparare degli opuscoli o dare indicazioni di base anche agli accompagnatori». Inoltre, dal momento che la moglie non aveva il telefono cellulare, è stato molto difficile poter avere aggiornamenti sul suo stato di salute. «Mi è stata mostrata un’alzata di spalle impotente - lamenta - il medico che avrebbe dovuto informarmi non sapeva cosa fare». Ma il giudizio peggiore è sulla guardia medica di Orosei e sulla mancanza del presidio di Sos Alinos: «L’ho trovata un'imposizione. O la si rafforza, o si va direttamente a Nuoro».

