«Semaforo spento, troppi pericoli» 

Cartelli di pericolo, divieto di sorpasso e il limite di 30 chilometri orari a ridosso dell’incrocio. L’Anas rinforza la segnaletica nel tratto selargino della statale 554, lì dove i semafori sono in tilt dallo scorso mercoledì, in attesa di un microchip che dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana. Nel frattempo l’incrocio fra via Nenni e la statale sembra diventata una sorta di roulette russa, soprattutto la notte. «Siamo presenti nelle ore di punta e abbiamo intensificato i cartelli che segnalano la presenza di pericolo, compresi quelli con i nuovi limiti di velocità in prossimità dell’incrocio», precisa l’Anas. Ma gli automobilisti insorgono: «Troppi rischi, servono semafori mobili o qualcuno che regoli il traffico in presenza in attesa che l’impianto venga sistemato».

Il corto circuito

Il caos è esploso mercoledì scorso all’alba, quando all’improvviso i semafori all’ingresso della città sono andati in tilt. A causare il disagio un guasto alla scheda elettronica dell’impianto, andata di fatto in corto circuito. Da allora regna il lampeggiante giallo, e la confusione fra le centinaia di automobilisti che ogni giorno percorrono la Statale, oltre a quelli in ingresso e in uscita da via Nenni e dalla strada provinciale 93. Disagio che durerà per giorni, come conferma la stessa Anas: «L’attuale difficoltà di trovare microchip sul mercato ha ritardato la sostituzione, che sarà effettuata entro i primi giorni della prossima settimana», fa sapere la società con una breve nota. Problema legato alla mancanza di silicio, indispensabile per realizzare i microchip ma introvabile ovunque a causa della crisi causata dalla pandemia.

Le voci

Nel frattempo, in attesa che l’impianto venga riparato e i semafori riprendano a funzionare regolarmente, l’incrocio continua ad essere pericoloso. Soprattutto durante la notte, senza vigili urbani e Anas a regolare il traffico, e un semaforo perennemente lampeggiante da mercoledì che manda in confusione gli automobilisti di passaggio come dimostra la scia di commenti sui social network. «C’è chi corre comunque, nonostante ci siano i cartelli che hanno trasformato l’incrocio quasi in un’area di cantiere», commenta Ivano Pisu, uno dei tanti automobilisti che percorre ogni giorno la Statale per andare a lavoro.