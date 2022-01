Semaforo spento, traffico in tilt 

Semafori vanno in tilt ed è subito il caos nella statale 554, nel territorio di Selargius. Un ulteriore disagio per una strada dove quotidianamente ormai, tra incidenti più o meno gravi, la viabilità è un problema. L’ultimo ostacolo si è presentato ieri mattina con un guasto improvviso all’impianto dell’incrocio fra via Nenni, la strada provinciale 93 e la Statale 554: le luci lampeggiavano a causa di un corto circuito. Nel frattempo Anas e Polizia locale hanno cercato di regolare il traffico, compito che avranno sino al 17 gennaio: a turno ci sarà qualcuno in servizio sul posto per evitare disagi e scongiurare incidenti.

Le segnalazioni

Una situazione di pericolo segnalata di prima mattina dai tanti automobilisti che percorrevano la Statale in direzione Quartu. «I semafori sono improvvisamente impazziti», racconta Ilaria Pisano, «nessuno sapeva che fare, tanto che si sono create lunghe file di automobili e io sono arrivata in ritardo al lavoro, come tanti altri». Traffico in tilt per tutta la mattina, poi l’arrivo dell’Anas che - dopo aver verificato il guasto - ha cercato di regolare la viabilità fra disagi, polemiche e un continuo sottofondo di clacson. «Non è la prima volta che capita», dice Giuseppe Melis, «è da qualche settimana che trovo il semaforo posizionato nella Statale lampeggiante, non sempre ma spesso. Probabilmente il guasto c’era da tempo e si poteva risolvere prima di arrivare a questa situazione di caos totale». Dello stesso parere Ivana Congia: «È diventato un incubo percorrere la Statale in condizioni normali, se poi non funzionano neanche i semafori diventa impraticabile. C’è da chiedersi anche che fine abbia fatto il progetto di ammodernamento con rotatorie, se ne parla da oltre dieci anni, ma ancora non si è visto niente di concreto».

I controlli

Nel pomeriggio il turno dei vigili urbani di Selargius. «La strada così come l’impianto semaforico è di competenza dell’Anas, ma faremo la nostra parte com’è giusto che sia», dice il comandante della Polizia locale Marco Cantori. A causare il disagio sarebbe stata la scheda dell’impianto, andata in corto circuito la notte fra martedì e ieri. «Il semaforo è andato tecnicamente in protezione, in pratica si è azionato automaticamente il lampeggiante giallo», spiega il capo dei vigili urbani. «Un segnale che almeno avvisa gli automobilisti della presenza dell’incrocio, ma crea problemi sul diritto di precedenza e inevitabilmente dei rischi».