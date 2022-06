Semafori anti-fila sulla Statale 554 

Semafori intelligenti per eliminare le lunghe file d’auto all’uscita da Selargius e dalla zona industriale. Con tanto di telecamere e sensori in grado di monitorare e far defluire il traffico lungo il tratto selargino della 554. Una nuova tecnologia messa in campo dall’Anas - in attesa dei lavori di ammodernamento di tutta la Statale - attiva da ieri sera. «Un grande traguardo per il nostro territorio e una risposta concreta a una delle esigenze più sentite dagli operatori della zona industriale e dai tanti residenti, e non, che quotidianamente percorrono la strada», commenta il sindaco Gigi Concu. «Ringrazio l’Anas per questo importante intervento che ci consentirà di porre fine a una questione che si trascinava da anni».

Il sistema

I nuovi semafori sono stati installati al chilometro 9,200 della Statale 554, dove da martedì sera i tecnici Anas sono al lavoro per il montaggio e la taratura. «Gli interventi consistono nella sostituzione delle vecchie lampade con l’illuminazione a led e l'istallazione, lungo i pali, di un sistema di rilevatori del flusso di traffico», spiegano i vertici Anas. «Questo sistema si avvale di telecamere che hanno come funzione il monitoraggio del flusso veicolare in tempo reale. Consentirà di regolare i tempi di accensione e spegnimento delle luci, prevenendo il più possibile l'accumulo di code in particolare sulla statale 554, ma anche sulle strade secondarie», precisano. Si parte da Selargius, ma si proseguirà lungo tutta la Statale.

«I lavori fanno parte di un più ampio piano di Anas per l’ammodernamento degli impianti tecnologici che riguarda tutti i semafori della strada statale 554 “Cagliaritana», precisano dall’ente nazionale per le strade. «Gli interventi, una volta conclusi, consentiranno un migliore smaltimento dei flussi di traffico su tutto il tratto di strada in gestione», sottolineano ancora i vertici della società.

L’intervento