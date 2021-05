Sella del Diavolo, l’eden a un passo dal centro 

Magia, storia, religione incorniciati in un giardino che domina il Golfo degli Angeli. Lo sapevano bene gli antichi cagliaritani che nella Sella del Diavolo, avevano sistemato in epoche diverse gli avamposti in difesa della città. Altane e fortificazioni che consentivano di scrutare il Poetto e il mare da Capo Carbonara sino alle montagne del Sulcis. E dove le navi francesi capitolarono grazie al terzo miracolo di Sant’Efisio, nel 1793. Un luogo incantato dove le agavi giganti nate sulle pietre difendono quello che un tempo era il tempio dedicato alla dea Astarte, sacro ai naviganti, che ospitava le prostitute sacre. Ma anche un’oasi zoologica dove trovare ginepri, olivastri, salvia di San Pietro e ammirare le evoluzioni di gheppi, poiane e falchi pellegrini.

Il percorso

Per affrontare i sentieri lunghi circa 4.300 metri di questo pezzo di Supramonte non occorre essere aspiranti Reinhold Messner del Campidano. Più semplicemente per raggiungere i 138 metri del punto più alto è utile indossare scarpe da trekking, pantaloni comodi e un cappellino per difendersi dal sole. A proposito di caldo, non c’è niente di più rigenerante che affrontare il percorso verso le 7 del mattino. Nello zaino non deve mancare l’acqua per riuscire a superare le due ore circa di camminata che consentono di completare l’itinerario, adatto a tutti (dai 3 ai 90 anni), in totale relax.

Le tappe

Il sentiero per scoprire la Sella del Diavolo inizia lungo la strada che porta all’ex stabulario, di fronte all’ingresso dell’albergo. Nei primi dieci minuti di camminata si possono ammirare le cave utilizzate per la costruzione del porto romano di Cagliari. Dopo appena venti minuti ecco il primo panorama mozzafiato: il faro di Calamosca, l’area industriale di Macchiareddu, il Porto Canale e Cagliari con tutta la sua maestosità. Poi è un susseguirsi di cartoline: Marina Piccola, Poetto, Molentargius, Saline. Indimenticabile il tuffo nella storia con La Torre di Sant’Elia, il fortino dela Seconda guerra mondiale, i resti del monastero di Sant’elia e la cisterna di epoca punico romana.

In escursione

La Sella del Diavolo è il paradiso degli amanti della mountain bike. A dir la verità l’area è Sito di interesse comunitario e “vige il divieto di apertura di nuovi sentieri” ed è consentito “il mantenimento di quelli esistenti … solo al fine di una loro percorribilità pedonale”. Niente bici, quindi, tantomeno con le ruote tacchettate che potrebbero rovinare rocce e vegetazione. «Veniamo qui perché non esiste un “bike park” nella zona», afferma Alessio Zuncheddu, 41 anni, di Cagliari, che con un gruppo di amici si è spinto sino alla Croce. Ma la Sella è anche un luogo magico. «Sono arrivata sino a qui per riprendermi quello che questa pandemia ci ha tolto», racconta Maria Grazia Putzu, 59 anni, di Cagliari. «In giro a causa dell’isolamento c’è troppa solitudine. Tra questi silenzi si può trovare un contatto, con la natura».

