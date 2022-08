Selargius riprova con la Granzotto 

Iniziano a prendere forma i roster delle due formazioni isolane nel prossimo campionato di Serie A2 Femminile. Dopo aver confermato il capitano Ceccarelli, la Techfind Selargius ha chiuso l’accordo con Marta Granzotto, di ritorno in giallonero dopo la positiva esperienza di due stagioni fa. Carisma da leader e ottime attitudini difensive, la guardia trentenne è reduce da un’annata in Serie B nelle fila di Marghera, ma nel suo passato c’è stata anche l’A1 con Vigarano e Orvieto.

«Col San Salvatore si è creato un legame speciale», ha affermato la giocatrice, «ritrovo un ambiente caloroso e accogliente. Obiettivi? Mi piacerebbe ottenere la qualificazione alle finali di Coppa Italia». Entusiasta anche il numero uno della Techfind Marco Mura: «Marta aveva anche altre opportunità vicino a casa», ha spiegato, «nonostante ciò ha voluto sposare il nuovo ciclo del San Salvatore, e non possiamo che esserne felici». Nei prossimi giorni, intanto, il club di viale Vienna puntellerà il roster con la conferma delle giovani Mura, Pandori e Valenti.

Qui Cus

Tempo di manovre anche a Sa Duchessa, con il Cus Cagliari di coach Xaxa che ha definito le conferme dello zoccolo duro composto da Caldaro, Striulli, Puggioni, Saias e Gagliano. Manca solo l’ufficialità, invece, per gli arrivi di Giangrasso, Paoletti e di una pivot originaria della Polonia.

I calendari

Resi noti i calendari per la stagione 2022/2023. Esordio casalingo per il Cus, che sabato 8 ottobre se la vedrà con Umbertide, finalista dello scorso torneo cadetto. Il giorno successivo toccherà invece al San Salvatore, atteso sul parquet di Firenze. Come da tradizione degli ultimi anni, il derby sarà a tinte natalizie (21 dicembre l’andata a al PalaCus). L’ultima di regular season è fissata per il 16 aprile, con le universitarie impegnate in casa contro Patti e le selargine che voleranno a Roma per affrontare la Stella Azzurra.



