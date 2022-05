Selargius e Quartucciu allo sprint elettorale, oggi liste e candidati 

Una sfida a tre per lo scranno più importante del palazzo comunale. Per Concu la squadra è la stessa di cinque anni fa: Fi, FdI, Udc, Sardegna 20Venti, Riformatori, con l’ingresso della Lega - assente per le elezioni del 2017 e da oltre un anno presente in Consiglio comunale. A completare la coalizione di centrodestra c’è la civica costruita dall’ex sindaco Tonino Melis, che stavolta appoggia lo schieramento opposto al centrosinistra. Anche la squadra di Franco Camba è di fatto civica, senza simboli di partito anche se all’interno ci sono forze politiche storiche: Pd insieme agli altri gruppi di centrosinistra, da Possibile al Centro democratico, sino a Demos, Azione, Progressisti, Psi, Italia in Comune, e le associazioni Nelson Mandela, Selargius al centro, Rinascita, Innova Selargius. Un progetto sostenuto anche dai Cinque Stelle - gli unici che mantengono il simbolo in lista - e dai sardisti. La new entry nella sfida comunale del 12 giugno è Manuela Chia - vicina ad Italexit - con una sola lista civica, ma che potrebbe essere determinante per un possibile ballottaggio.

Da ieri delegati delle forze politiche in fila per presentare le liste in Municipio, dalla Lega a Fdi, sino alla civica guidata dall’ex sindaco Tonino Melis, in campo con l’attuale sindaco Concu. Già depositata anche la lista della candidata Chia, fra i primi a presentarsi ieri davanti all’ufficio elettorale di piazza Cellarium. Mentre oggi è atteso il rush finale con le ultime liste di Camba - tutte civiche tranne i Cinquestelle - che hanno richiesto più tempo per raccogliere le firme necessarie da presentare.

Salvo colpi di scena finali, in campo a Selargius dovrebbero esserci tredici liste in tutto: una guidata dalla candidata sindaca Manuela Chia, sette a sostegno del primo cittadino uscente Gigi Concu (presentate tutte ieri), e cinque per il leader del polo civico Franco Camba. Con un esercito - si ipotizza - di oltre duecento candidati spalmati nei tre schieramenti politici.

Entra nel vivo la corsa elettorale a Selargius e Quartucciu, dove oggi alle 12 scade il termine per la presentazione delle liste con i candidati.

Selargius

Quartucciu

Nessuna terza lista invece a Quartucciu, salvo colpi di teatro dell’ultimo minuto. A scendere in campo, saranno il sindaco uscente Pietro Pisu e il consigliere di opposizione Damiano Paolucci. Una sfida dunque tra coloro che, anche cinque anni fa, si sfidarono per amministrare la città. Il primo ad aver depositato la lista “Quartucciu nel cuore”, ieri pomeriggio, è stato Damiano Paolucci, che riparte insieme alla collega Michela Vacca con lui all’opposizione. Con loro anche Franco Paderi, ex assessore al bilancio, la presidente del Consiglio Rita Ambu, Efisio Perra e Rosy Porcu, in questa legislatura nel gruppo di Pisu. Al fianco di Paolucci è pronto a mettersi in gioco anche Gianni Meloni, figlio dell’ex vicesindaco Tonino, morto due settimane fa in Consiglio comunale. E ancora: Roberto Congia, già assessore all’urbanistica, Paola Cocco, Rita Demurtas, Sergio Murru, Giorgia Pau, Vinicio Piras, Francesco Drò, Michael Massessi, Manuela Sannais e Massimiliano Tronci.

Il sindaco uscente Pietro Pisu riparte, invece, dalla sua Giunta: Walter Caredda, Elisabetta Contini e Maria Grazia Fois. La coalizione si chiama semplicemente “Pietro Pisu sindaco”. Dall’attuale opposizione ha recuperato Cristian Mereu. Gli altri sono Carla Atzori, Massimo Demontis, Salvatore Guttuso, Roberta Lisci, Gino Emanuele Melis, Girolamo Palazzolo, Adriano Piludu, Alessandro Piras, Sonia Pisu, Simone Santabarbara, Carlo Secci e Claudia Valdes.

