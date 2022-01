«Sei un uomo solo al comando»  

«Apprendo che l’ordinanza scritta dal sindaco sabato ha creato scalpore e proteste in paese. Mi sarebbe piaciuto che prima di prendere decisioni così importanti e delicate verso tutta la cittadinanza, avesse coinvolto tutti i consiglieri e non si fosse mosso autonomamente, così come ormai succede da un anno e mezzo»: è un duro attacco quello mosso da Filippo Usai nei confronti del sindaco Giuseppe De Fanti. Ed è un attacco inatteso dal momento che il consigliere è stato eletto, un anno e mezzo fa, con la “Lista civica centrosinistra per Guspini”, quella guidata da De Fanti.

Le ragioni

A Usai, 25 anni, non è piaciuta l’ordinanza del 15 gennaio, 25 anni, che contiene provvedimenti restrittivi a seguito dell’aumento dei casi di positività, passati dai 2 del 28 dicembre, ai 335 del 14 gennaio. «Personalmente, vista la situazione dei contagi, sarei stato favorevole a un'ordinanza che avesse avuto una finalità di maggior attenzione e prevenzione. Ma non queste restrizioni ci riportano indietro di un anno», precisa il consigliere che aggiunge: «Nel contare i contagiati penso sia un fattore di rilevante importanza il numero di ospedalizzati, il numero di pazienti in terapia intensiva e il numero di coloro che stanno vivendo il virus in forma grave. Tutti numeri che a oggi, per fortuna a Guspini, sono pari a zero. Chi risarcisce i gestori delle palestre che, dopo un anno e mezzo di chiusura, saranno costretti a riabbassare le serrande? Palestre in cui l’attività viene svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione. Chi paga la giornata lavorativa ai genitori che saranno costretti a stare a casa per controllare i figli che per quindici giorni non potranno andare a scuola? Nessuno ha le soluzioni e comprendo quanto sia difficile trovare le scelte giuste. M non credo che camminare da soli sia la strada corretta per amministrare un paese».

Il sindaco

Stringata la risposta di De Fanti. «In merito alla decisione di emettere l'ordinanza, avevo informato preventivamente tutti i consiglieri, nessuno escluso, senza ricevere alcuna obiezione. Il provvedimento è un atto monocratico che si basa su dati riservati di cui, per motivi di privacy, solo il sindaco è a conoscenza. Devo ancora sottolineare che su igiene pubblica e sanità non è previsto che debba preventivamente confrontarmi con qualcuno. Spiace rilevare che si facciano considerazioni senza cognizione di causa».