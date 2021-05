Sei su sei, l’Atletico Uri va in fuga 

Guspini 1

Atletico Uri 3

Guspini (4-3-3) : Fortuna, Ibba (26’ st Sirigu), Uccheddu, Boi, Mudu; Montesuelli (26’ st Fadda), Demurtas, M. Pinna (7’ st Cherchi); Curreli, Caddeo, Fantasia (14’ st Suella). In panchina Loddo, L. Floris, Laconi, B. Floris, Colacino. Allenatore Murru.

Atletico Uri (4-4-1-1) : Pittalis; Brizzi (33’ st Daga), A. Pinna, Stechina (45’ st Cardone), Olmetto; Ravot, Piga, Tedde, Uleri; Loru (1’ st Usai); Calaresu. In panchina Camboni, Orro, Delizos, Mura, Budroni, Doukar. Allenatore Paba.

Arbitro : Pili di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 15’ Tedde, 21’ Ravot; nella ripresa 8’ Caddeo, 31’ Ravot.

Note : espulso Curreli per doppia ammonizione; ammoniti Boi, Piga, Fantasia, Tedde; recupero 3 -4st .

GUSPINI . L’Atletico Uri va in fuga con la sesta vittoria in sei gare. A Guspini successo mai in discussione.

Primo tempo

Gli ospiti sbloccano il match alla prima vera occasione. Al 15’, su una punizione al limite dell’area di rigore, Tedde scavalca la barriera e batte Fortuna con un gran gol per l’1-0 ospite. Al 21’ raddoppia Ravot, mettendo in discesa la partita per la capolista. L’esterno dell’Atletico Uri, ben servito sulla destra in area di rigore, trova il diagonale vincente per il 2-0.

Reazione

Prima dell’intervallo, il Guspini cerca di colpire da fermo: la punizione di Curreli è respinta da Pittalis, mentre quella di Caddeo termina di poco fuori. Al’8’ della ripresa il colpo di testa di Caddeo si spegne sul fondo. Il capitano dei padroni di casa si rifà poco dopo, al 12’, quando sfrutta un tiro sporco di Fantasia per saltare Pittalis e segnare da posizione quasi impossibile. Il Guspini ha il pallone del pareggio con Suella, ma Pittalis è bravo murare. Nel momento migliore della squadra di Murru, arriva il gol del 3-1 dell’Atletico Uri. Ravot si accentra da destra e con uno splendido mancino a giro manda il pallone a spegnersi sotto l’incrocio dei pali.

