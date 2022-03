«Sei stato un vile, costituisciti» 

«Noi non vogliamo vendetta, esigiamo giustizia. In tempi umanamente accettabili. A chi si è fatto dominare dall’istinto omicida e che ha rubato la vita del nostro fratello Tonino, dico che l'unica cosa che potrebbe segnare l'inizio di un cambiamento sarebbe pentirsi». Il parroco padre Paolo Contini ha usato parole forti ieri pomeriggio durante i funerali di Tonino Porcu, il pensionato barbaramente ucciso nella sua abitazione al termine di una rapina finita nel sangue. E lo ha fatto rivolgendosi a una comunità ferita ancora una volta, a quattro anni dalla altrettanto tragica morte di Manuel Careddu. Ma il parroco è voluto andare oltre rivolgendosi a chi ha causato la morte di Tonino Porcu.

Il monito

«Aspettare che siano le forze dell'ordine a trovarti, sarebbe un'ulteriore scelta vigliacca. Gli inquirenti hanno sicuramente già le prove necessarie per arrestarti. Sei stato vile mentre prendevi a calci e a pugni un uomo di 78 anni. Chiunque tu sia, pentiti. Corri davanti alle forze dell'ordine e confessa il male che hai fatto. Presentati davanti ai magistrati e implora una pena abbastanza lunga da avere il tempo per cambiare. Nessuno è perduto per sempre anche se hai toccato il fondo». Parole che hanno scosso profondamente le numerose persone, che dentro e fuori la chiesa parrocchiale hanno ascoltato in grande silenzio le parole del sacerdote.

La celebrazione

Una santa messa partecipata e commossa concelebrata anche da monsignor Italo Schirra e da due sacerdoti della forania “Nostra Signora di Bonacatu”, don Ignazio Serra e monsignor Isidoro Meloni. Molto tenera e toccante poi la parte dedicata al defunto. «Un brav’uomo che ha avuto come disgrazia quella di aprire la sua porta a cuori disumani. La sua ricchezza – ha detto Padre Paolo- non era certo nella materialità dei beni, ma in quella serenità che traspariva nel suo vissuto quotidiano. La panchina vicino alla Chiesa di Sant' Antioco, sembra oggi un monumento a perenne memoria di questo fratello che godeva della pace possibile fra le vie della comunità ghilarzese. Avresti meritato il lutto cittadino - ha osservato il parroco- ma anche se nessuno lo ha proclamato, la comunità lo vive nei fatti». Nella parte conclusiva della sua omelia il parroco si è reso disponibile pubblicamente ad esercitare un ruolo attivo nella costituzione dell’assassino. «Se avessi bisogno di un aiuto per muovere i primi passi sulla strada della giustizia – ha detto - e se queste parole giungessero alle tue orecchie e soprattutto al tuo cuore, non temere di cercarmi a qualsiasi ora del giorno e della notte».