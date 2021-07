Sei ragazzi sardi bloccati a Malta 

Ci sono almeno sei ragazzi sardi tra i quasi 120 bloccati a Malta per il diffondersi della variante Delta del Covid. I focolai sono stati registrati tra giovani che frequentano le scuole d'inglese. Stanno bene, solo pochi contagiati hanno accusato sintomi leggeri. Le lezioni sono state bloccate, circa cinquanta studenti sono positivi e ora in quarantena assieme ai possibili contatti di viaggio, di studio o di movida.

Il gruppo dei sardi

Leggermente diversa la situazione che riguarda i sei ragazzi partiti da Cagliari, Nuoro, Alghero e Uri. Sono atterrati a Malta giovedì, quando i focolai erano già stati individuati ed erano scattate le procedure di contenimento. Al loro arrivo è stato evitato ogni contatto con i compagni già isolati. Poi è stato loro comunicato che le lezioni programmate per due settimane ( il tempo di permanenza previsto dalla vacanza-studio in convenzione con l'Inps) erano state annullate e infine che non avrebbero potuto utilizzare neppure le scuole che avrebbero dovuto accoglierli. Hanno ricevuto una sistemazione alternativa. Non sono state annullate invece le iniziative extrascolastiche, tra cui le escursioni nella città e nel territorio, e le gite al mare. Possono lasciare l'albergo. I ragazzi hanno contattato le famiglie. «Stanno bene», racconta uno dei genitori che sente regolarmente il figlio attraverso le videochiamate con il cellulare: «Certo, la vacanza-studio ormai è saltata ma non c'è motivo di preoccupazione, almeno per quanto riguarda noi. Ora aspettiamo solo che possano ritornare».

Molte incertezze

Il problema è che non è semplice. I focolai legati all'arrivo dei ragazzi hanno scatenato diverse polemiche a Malta, dove i contagi erano stati praticamente azzerati. Attualmente la normativa maltese non consente il ritorno in Italia né per le persone positive né per i contatti stretti, anche se negativi, per un periodo di 14 giorni. Non dovrebbe essere il caso dei sei ragazzi sardi, che a metà settimana dovrebbero riuscire a rientrare a casa. È l'obiettivo della Farnesina, che sta lavorando proprio su questo. «Sono stati compiuti passi di sensibilizzazione presso le competenti autorità locali, anche ad alti livelli - è scritto in un comunicato - al fine di consentire il rientro in Italia almeno di quelli che sono risultati negativi al tampone».

